Ultimatives Netzerlebnis frischt Kreuzfahrtschiff Queen Elizabeth 2 auf

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Queen Elizabeth 2, zurzeit das schnellste Kreuzfahrtschiff der Welt, verfügt über den größten Marinemotor der Welt und wurde einst als das größte internationale Kreuzfahrtschiff und das beste transatlantische Kreuzfahrtschiff geehrt. Von ihrer Jungfernfahrt in den 1960er-Jahren bis zu ihrer Ausmusterung 2008 hat die Queen Elizabeth 2 über 8 Millionen Kilometer zurückgelegt, was 13 Rundfahrten zum Mond entspricht. Seit ihrem Ruhestand liegt das Kreuzfahrtschiff vor der weltgrößten künstlichen Insel: Palm Jumeirah in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Ausgestattet mit der WLAN-Lösung von Huawei setzt sie hier ihre glorreiche Geschichte fort und präsentiert sich als luxuriöses Meereshotel sowie Einkaufs- und Entertainment-Center in neuem Glanz.

Durch das Aufkommen der digitalen Gesellschaft ist WLAN ein integraler Bestandteil unseres modernen Alltags geworden. Für die Geschäftsleitung des Hotels war die Steigerung der betrieblichen Leistungsfähigkeit schon immer ein wichtiges Ziel und diese kann durch den Ruf eines Hotels unmittelbar verbessert werden. Huawei und das Hotel suchen gemeinsam nach Wegen, um Gästen ein ultimatives WLAN-Erlebnis zu bieten und dabei auch die Einrichtung sowie Betrieb und Wartung (O&M) zu erleichtern.

Engpässe von herkömmlichen drahtlosen Zugangslösungen

Die beiden herkömmlichen WLAN-Lösungen für Hotels basieren entweder auf einer Aufteilung nach Korridoren oder Innenräumen.

Bei der Korridor-basierten Lösung sind die Access Points (APs) an der Korridordecke angebracht und decken Zimmer zu beiden Seiten des Korridors ab. Jeder AP deckt vier Zimmer ab. Testergebnisse zeigen, dass das WLAN-Signal in jenen Teilen der Gästezimmer, die weit vom AP entfernt liegen, schwach ist oder es sogar zu Lücken in der Abdeckung kommt. Die durchschnittliche Bandbreite pro Nutzer kann unter Umständen nicht mehr als 1-2 Mbit/s betragen. Eine Analyse ergab, dass der Hauptgrund dafür darin liegt, dass Hotels einige Schalldämmungsmaßnahmen durchführen, um ihren Gästen eine angenehme Umgebung zu bieten. Dazu zählen unter anderem der Einbau von luxuriösen Marmorwänden und viel Schalldämmungsmaterial. Zudem verfügen Luxussuiten über mehrere Türen, die das Signal behindern. Alle diese Faktoren sorgen für eine starke Abschwächung des WLAN-Signals. Video On Demand (VOD)-Dienste in hoher Auflösung (HD) in jedem Gästezimmer bedeuten, dass jeder Nutzer eine Bandbreite von mindestens 10 Mbit/s benötigt. Daher kann die bisherige Korridor-basierte Lösung den Kundenanforderungen an die Netzqualität nicht gerecht werden.

Manche großen Hotels, die sich für die Lösung mit im Innenraum montierten APs entscheiden, mögen zwar das Problem der Signalabschwächung leicht lösen, doch dabei entstehen neue Probleme. Bei der Innenraummontage erhöht sich die Zahl von APs drastisch, was wiederum die AP-Kosten erhöht. Zudem erfordert die Installation und Einrichtung von APs auf diese Weise erhebliche Mengen an Kabeln, bauliche Maßnahmen an den Wänden und viel Platz. Abgesehen davon, dass die Installation schwierig und aufwendig ist, beeinträchtigt sie auch die Ästhetik des Zimmers und wirkt sich negativ auf den optischen Gesamteindruck für den Gast aus. Dies gilt umso mehr für hochwertige Kabinen auf Kreuzfahrtschiffen, an die besondere Erwartungen gestellt werden. Ein weiterer Punkt ist, dass während der Installation und Einrichtung die täglichen Betriebsabläufe auf dem Kreuzfahrtschiff-Hotel stark beeinträchtigt werden, was sich auf die Einnahmen des Hotels auswirkt. Daher ist auch die traditionelle Innenraum-basierte AP-Einrichtung für Kunden inakzeptabel.

Auf das Kundenerlebnis ausgerichteter AP zur Wandmontage

Huawei schlug für das Kreuzfahrtschiff-Hotel auf der Queen Elizabeth 2 mit seiner besonderen Umgebung und spezifischen Netzanforderungen den Einsatz der AP2050DN-Lösung zur Wandmontage vor. Der AP zur Wandmontage unterstützt gleichzeitigen drahtgebundenen und drahtlosen Zugang und bietet Durchgangs- und USB-Anschlüsse zur einfachen Nutzung von IP-Telefonen und zum praktischen Aufladen von USB-Geräten. Der AP zur Wandmontage ist so konstruiert, dass er auf die Wandplatte passt und problemlos auf einer 86-mm-Steckdose installiert werden kann, um nahtlos an die Wand zu passen. Auf diese Weise wird die Ästhetik der Kabine nicht beeinträchtigt und auch kein Platz verbraucht. Da der AP in einer Kabine montiert ist, muss das Signal nicht die Wand durchdringen. Dadurch ist die Signalabdeckung und Netzbandbreite besser als bei der herkömmlichen Korridor-basierten Lösung. Mit dieser Lösung können die WLAN-Signale die gesamte Kabine abdecken, ohne dass Signalinterferenzen mit anderen Kabinen entstehen.

Durch den Einsatz von APs zur Wandmontage kann die Bau- und Einrichtungszeit drastisch reduziert werden. Bei APs zur Wandmontage bleibt auch die ursprüngliche Innenraumeinrichtung und Gebäudestruktur intakt, was die Kosten reduziert. Zur Einrichtung benötigen Techniker im Durchschnitt nur eine Viertelstunde, um die Netzverbindung eines Zimmers herzustellen, was die Einrichtungswirtschaftlichkeit verbessert und es den Kunden ermöglicht, sich auf ihre Kerntätigkeit zu konzentrieren.

Luxushotels haben strikte Anforderungen an das Aufenthaltserlebnis in ihrem Hotel. Eine Grundregel zum Beispiel ist, dass Gäste nicht gestört werden sollen. Wenn ein Hotelgast über ein Netzproblem klagt, muss das Hotel jemanden auf das Zimmer schicken, was den Gast stören wird. Dies wirkt sich beträchtlich auf das Aufenthaltserlebnis im Hotel aus. Als Lösung bietet Huawei das eSight-Netzmanagementsystem für das Kreuzfahrtschiff-Hotel auf der Queen Elizabeth 2 an. eSight ermöglicht eine automatische Einrichtung von Geräten und bietet Funktionen wie visualisierte Fehlerdiagnose und intelligente Kapazitätenanalyse. eSight kann der Hotelgeschäftsleitung helfen, ihre O&M-Wirtschaftlichkeit zu verbessern, die Ressourcenauslastung zu erhöhen und O&M-Kosten zu reduzieren, sodass ein stabiler Betrieb der Netzgeräte gewährleistet ist. Im Falle eines Netzfehlers kann die Hotelgeschäftsleitung mithilfe von eSight eine automatische Fehlerdiagnose und Fern-O&M am Netz durchführen, ohne das Zimmer des Gastes betreten zu müssen. Dies verbessert das Aufenthaltserlebnis im Hotel.

Das Huawei AP zur Wandmontage arbeitet mit der neuesten 802.11ac Wave 2 Technologie und unterstützt Bandbreiten von bis zu 1,267 Gbit/s. Dies erfüllt die Anforderungen verschiedener Dienste wie unter anderem HD VOD und Augmented Reality (AR)-Spiele.

Ein AP zur Wandmontage kombiniert mehrere Zugangsmethoden wie drahtlosen Zugang, drahtgebundenen Zugang von vier PCs und Zugang für zwei Telefone. APs zur Wandmontage können die Verkabelung im Zimmer optimieren, die Umgebung für Gäste verschönern und das Netzerlebnis verbessern. Darüber hinaus bieten APs zur Wandmontage eine Notfall-Telefonleitung. Luxushotels verfügen in der Regel über ein analoges Telefon im Badezimmer, um sicherzustellen, dass Gäste im Notfall das Telefon benutzen können. Das Huawei AP zur Wandmontage bietet einen analogen Telefonanschluss und gewährleistet so, dass diese analoge Notfallleitung im Zuge der Digitalisierung nicht abgeschafft wird.

Durch die Huawei AP-Lösung zur Wandmontage erhalten Gäste des Queen Elizabeth 2 Kreuzfahrtschiff-Hotels ein ultimatives WLAN-Erlebnis. Von den Standardkabinen bis zu Luxussuite-Balkonen und vom Swimmingpool bis zum Golfplatz können sich alle Gäste über ein nutzerfreundliches und flexibles mobiles Büro freuen sowie Freizeit- und Unterhaltungsanwendungen genießen. Unterm Strich stieg die Kundenzufriedenheit für das Kreuzfahrtschiff-Hotel um 60 %, was für eine allgemeine Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit sorgte.

Dazu Carl vom Queen Elizabeth 2 Kreuzfahrtschiff-Hotel: "Wir denken, dass sich dank der enormen Hilfe von Huaweis WLAN-Lösung für das Kreuzfahrtschiff-Hotel in der Zukunft neue Möglichkeiten ergeben werden. Dies wird verschiedene neue Serviceleistungen ermöglichen und dazu beitragen, Gästen ein ultimatives Erlebnis zu vermitteln, das sie zu treuen Langzeitkunden machen wird."

Für Tracys Familie, die einen Aufenthalt auf dem Kreuzfahrtschiff Queen Elizabeth 2 genießt, bedeutet dies, dass sie nicht nur ihr Hotelerlebnis in Echtzeit auf sozialen Medien überall im Hotel teilen, sondern auch einen Live-Stream für die treuen Fans der Queen Elizabeth 2 im fernen England einrichten kann. Auf diese Weise können sich die Fans mit eigenen Augen ein Bild von der Verjüngungskur des Kreuzfahrtschiffs machen.

