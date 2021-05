LiveU

LiveU startet "All inclusive" Service-Abo für Live-Übertragungen - LiveU 360°

Hackensack, New Jersey (ots/PRNewswire)

Das neue Abo-Modell bietet Kunden mehr Effizienz, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit - sowie viele geschonte Nerven dank eines neuen Service-Levels

LiveU, der führende Anbieter von IP-basierten Lösungen für Live-Videostreaming and Remote Produktion, hat heute sein neustes Service-Angebot vorgestellt: LiveU 360°- wie der Name schon nahelegt, handelt es sich dabei um ein umfassendes "Full Service"-Paket, das sich über flexible Upgrade-Optionen auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden anpassen lässt. Mit dem Abonnement-basierten Angebot reagiert das Unternehmen auf die gestiegene Nachfrage nach dynamisch anpassbaren Live-Übertragungslösungen, bei denen der Kunde sämtliche Services aus einer Hand erhält. LiveU 360° fasst mehrere, modernisierte Videoproduktions-Tools und -Services in einem erschwinglichen und skalierbaren Paket zusammen. Das Paket kombiniert Hard- und Software, unbegrenztes Datenvolumen, die Anbindung an Cloud-basierte Workflows und optionale Upgrades mit einem neuen Service-Level, dem LiveU Platinum Service.

Guy Yaniv, Chief Business Officer bei LiveU, sagt: "Im vergangenen Jahr hat unsere Branche einen beispiellosen Wandel vollzogen. Die Umstellung hin zu Cloud- und Remote-Workflows, die schon vor der Pandemie begonnen hatte, wurde in den zurückliegenden Monaten extrem beschleunigt. Diese Entwicklung hat komplett neue Möglichkeiten sowie Einsparpotenziale für die Live-Übertragung eröffnet. Kunden benötigen heute mehr denn je Videolösungen, die einfach zu operieren sind und sich flexibel an die rasant wandelnden Anforderungen und Budgets anpassen lassen. Aus diesem Grund haben wir LiveU 360° zusammengestellt: Das individuell erweiterbare Service-Abo, das jedes Glied der Live-Produktionskette abdeckt, ermöglicht den Kunden, ihre Reaktionszeit entscheidend zu erhöhen. Eine fixe, monatliche Gebühr macht die Kosten überschaubar und bietet zugleich finanzielle Planungssicherheit."

Das LiveU 360° Service-Angebot umfasst eine Reihe verschiedener Tarife aus den beiden Kernkategorien 360° Basis und 360° Premium. Sie sind jeweils für spezielle Einsatzfelder (Nachrichten, Sport und andere Live-Produktionen) optimiert und können jederzeit ausgebaut werden. Mit seinen Self-Service-Tools gibt das Modell den Nutzern vollständige Kontrolle. So können die Multi-Camera-Funktion oder das Roaming von SIM-Karten flexibel bei Bedarf aktiviert werden. Der Nutzer zahlt also nur dann für einen Service, wenn er ihn auch wirklich benötigt.

Yaniv ergänzt: "Mit LiveU 360° bieten wir einen stetig wachsenden End-to-End-Service, der seinen Abonnenten immer die neuesten Technologien und Updates an die Hand gibt - wir werden kontinuierlich weitere Services und Produkt-Funktionen zu dem Paket hinzufügen. Mit diesem zukunftssicheren Modell können sich unsere Kunden darauf konzentrieren, was sie am besten können: mitreißende Live-Inhalte zu produzieren, während sie ihr Business mit unseren 'State of the art'-Technologien weiter ausbauen."

LiveU 360° ist zum Marktstart verfügbar in den EU-Ländern, in der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, in Monaco und Norwegen sowie in den USA und Kanada.

Mehr Informationen sind veröffentlicht unter http://get.liveu.tv/liveu-360-de

Über LiveU

Mit seinen Lösungen für HEVC-encodierte und 5G-basierte Live-Übertragungen und Remote Produktionen in 4K definiert LiveU die Spielregeln neu, wenn es um Live-Nachrichten und dynamische Sport-Berichterstattung geht. In Kombination mit den cloud-basierten Management- und Distributionsplattformen bietet LiveU eine extrem kosteneffiziente End-to-End-Lösung für alle Stufen der Live-Videoprozesskette. Die umfassende LiveU Produktpalette setzt branchenweit Maßstäbe in puncto Live-Videoproduktion. Von mobilen Rucksack- und Smartphone-Anwendungen über hybride Satellit-/Mobilfunk-Lösungen bis hin zu Broadcast-Geräten mit externen Antennen.

Mit mehr als 3.000 Kunden in über 130 Ländern hat sich die LiveU-Technologie als Lösung erster Wahl für globale Rundfunkanstalten, Nachrichten-Agenturen sowie im Sport- und Unterhaltungsbereich durchgesetzt. Sie findet Einsatz, um Live-Videos ins TV zu übertragen, aber auch zu Online-Medien und ins Social Web zu streamen. Die Sendeeinheit LU800 wurde erst kürzlich von Frost & Sullivan mit dem North America New Product Innovation Award ausgezeichnet. Für seine Video over Cellular Internet Protocol (VoCIP) Technologie erhielt LiveU außerdem den 71. Emmy-Award in der Kategorie "Technology and Engineering". Mehr Informationen finden Sie unter www.liveu.tv oder auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram.

Original-Content von: LiveU, übermittelt durch news aktuell