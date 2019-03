LiveU

FIA World Rally Championship erweitert die Möglichkeiten der Berichterstattung - LiveU HEVC-Technologien im Jahr 2019 bei 10 Events im Einsatz

Hackensack, New Jersey (ots/PRNewswire)

die LiveU Lösungen fügen sich nahtlos in bestehende Produktionsabläufe von WRC Promoter ein, zugleich wird durch das HEVC-Encoding bedeutend weniger Bandbreite zur Live-Übertragung benötigt

Nach einem überaus erfolgreichen Test bei der ADAC Rallye Deutschland im vergangenen August hat sich die WRC Promoter GmbH dafür entschieden, die LiveU-Technologie 2019 bei insgesamt 10 weiteren Rallyes zu verwenden. Das Unternehmen WRC Promoter ist für alle kommerziellen Aspekte der FIA World Rally Championship verantwortlich. Die Übertragungslösungen LiveU kamen in diesem Jahr bereits zum Einsatz, um die Rallye Monte-Carlos und die Rallye Schweden in bester Videoqualität für Zuschauer zugänglich zu machen; im Verlauf des Jahres werden Veranstalter und Rennsport-Fans bei acht weitere Events von den LiveU-Lösungen profitieren. Dazu gehören: Tour de Corse, Rallye de Portugal, Rallye Italia Sardegna, Rallye Finnland, ADAC Rallye Deutschland, Rallye Türkei, Wales Rally GB und Rally RACC Catalunya - Rally de España.

Florian Ruth, Leiter Content und Produktion bei WRC Promoter, sagt: "Wir verwenden drei LU600 Geräte, die mit dem neuesten Encoding-Standard HEVC arbeiten, sowie die zugehörige LiveU Server-Infrastruktur und LiveU Central für das gesamte Video-Management. HEVC ist für unsere Live-Übertragungen essentiell, denn damit können wir die erforderliche Bandbreite deutlich reduzieren. Die LiveU-Technologie hat sich zudem nahtlos in unsere Produktionsabläufe integriert."

Im Anschluss an den ersten Test im vergangenen Jahr hat WRC Promoter eng mit LiveU zusammengearbeitet, um die Qualität der Live-Übertragungen weiter zu steigern und das Beste aus der verfügbaren Netzabdeckung herauszuholen. Ruth hebt hervor, dass dieser Optimierungsprozess bisher mit jedem Wettbewerb vorangetrieben werden konnte. Bei der nächsten anstehenden Rallye, der Tour de Corse, werden die LU600 Übertragungseinheiten zum ersten Mal eingesetzt, um verschiedenen Kamerapositionen im Vorfeld des Events zu testen.

Die Kamerasignale werden - sowohl live wie auch als aufgezeichnete Dateien im "Store and Forward"-Modus - an die WRC TV-Produktionszentrale gesendet. Bei Bedarf werden die Live-Inhalte dann zur Postproduktion bereitgestellt. Die Produktionszentrale, in der sich auch die LiveU-Server befinden, ist in der Regel im Service Park nahe der Rennstrecke untergebracht. Die einzelnen Rallye-Etappen verteilen sich bei jeder Veranstaltung bis zu 250 km um den Service Park herum.

Ruth sagt: "Wir verwenden LiveU in Verbindung mit unserem RF- und Satelliten-Workflow. Auf diese Weise können wir die geographische Reichweite der Live-Produktionen deutlich ausdehnen. So brauchen wir uns nicht um den Zugang zu entlegenen Teilen der Rennstrecke sorgen oder uns auf Motorräder verlassen, die uns das Material zu liefern. Um die bestehenden Zuschauer weiterhin voll mit einzubeziehen und zudem neues Publikum zu gewinnen, müssen wir ständig innovativ sein. Die Verwendung der LiveU-Technologie ermöglicht es uns, neue Wege zu denken und unseren Inhalten ein neues Maß an Dynamik zu verleihen. Nun können wir bei jedem Wettbewerb von neuen Kamerastandorten aus übertragen, was vorher unmöglich gewesen wäre. Mit LiveU werden wir Inhalte zukünftig auch direkt in unseren Production Hub liefern können. Aktuell beginnen wir damit, unsere Produktionen hin zur Remote Production zu entwickeln."

2018 erreichte die FIA World Rally Championship (WRC) laut Nielsen Research ihre bisher längste globale Sendezeit: Im Verlauf der 13 Rennen der letzten Saison wurden ganze 14.208 Stunden live übertragen. Die WRC, die von der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) anerkannt ist, blickt auf eine lange Geschichte zurück und wächst beständig weiter. Die Rennserie 2019 setzt sich aus nicht weniger als 14 Rallyes zusammen. WRC Promoter übernimmt die gesamte TV-Produktion über alle Sendeformate hinweg sowie die Vermarktung der Rennsport-Events und der Sponsoring-Rechte. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, die Teilnehmerzahlen zu erhöhen und neue Orte für den Rennkalender zu erschließen.

Zion Eilam, regional Vertriebsdirektor (EMEA) von LiveU, sagt: "Wir haben in den letzten Monaten sehr eng mit WRC Promoter zusammengearbeitet, um die besonderen Herausforderungen, denen sie bei ihrer Live-Produktion ausgesetzt sind, besser zu verstehen. Dabei haben wir gelernt, wie wir zusammen neue Möglichkeiten für die Live-Berichterstattung schaffen können. Wir von LiveU sind sehr glücklich, dass wir die weitere Entwicklung in diesem spannenden Bereich der Sport-Übertragung als zentraler Partner begleiten dürfen."

Über LiveU

LiveU treibt die Revolution im Bereich Live-Video aktiv voran: Der Livestreaming-Pionier ermöglicht professionelle Live-Videoübertragungen ins TV, Internet und Social Web. Dank der bewährten LiveU Übertragungslösungen können Berichterstatter ihr Publikum an Ereignissen in aller Welt teilhaben lassen. Die patentierte Bonding- und Videotransport-Technologie versetzt Videoproduzenten in die Lage, an jedem Ort und zu jeder Zeit live auf Sendung zu gehen. LiveU gewährleistet eine zuverlässige Internetverbindung mit konsistenter Bandbreite, um hochwertige Live-Videos IP-basiert erstellen, managen und verbreiten zu können. Die umfassende LiveU Produktpalette setzt branchenweit Maßstäbe in puncto Live-Videoproduktion. Von mobilen Rucksack- und Smartphone-Anwendungen über hybride Satellit-/Mobilfunk-Lösungen bis hin zu Broadcast-Units mit externen Antennen bietet LiveU das komplette Spektrum an Produkten, die es für erstklassige Live-Videoberichterstattung braucht. Darüber hinaus stellt LiveU umfangreiche cloudbasierte Videomanagement- und Distributionslösungen bereit. Mit mehr als 3.000 Kunden in über 100 Ländern hat sich die LiveU Technologie als Lösung erster Wahl für globale Rundfunkanstalten, Online-Medien, Nachrichten-Agenturen und Soziale Netzwerke durchgesetzt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.liveu.tv oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn und Instagram.

Pressekontakt:

Sarah Jakob

+49-173-9450-269

sarahj@liveu.tv

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/838303/WRC_Rally_Sweden_image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/267684/liveu_logo.jpg

Original-Content von: LiveU, übermittelt durch news aktuell