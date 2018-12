LiveU 'State of Live' Report 2018: Live-Übertragungen mit HEVC-Encoding machen bereits 25% des weltweiten Daten-Traffics aus

Hackensack, New Jersey (ots/PRNewswire) - Nutzungsstatistiken unterstreichen vermehrte Verwendung des neuen HEVC Encoding-Standards; einen Anstieg der Übertragungsdauer um 55% sowie die zunehmende Verbreitung von 4K-Videos in der Live-Berichterstattung

Die Zahl der live übertragenen Stunden wuchs in den vergangenen 12 Monaten ebenfalls stark an: Live-Videos mit einem zeitlichen Umfang von insgesamt 2,2 Millionen Stunden wurden 2018 mit LiveU rund um dem Globus gesendet. Das entspricht einem Anstieg der Übertragungsdauer von 55% gegenüber dem Vorjahr. Die Ergebnisse, die LiveU im Rahmen seines 'State of Live' Reports bereits das zweite Jahr in Folge präsentiert, basieren auf den Nutzungsstatistiken von mehr als 3.000 Kunden in aller Welt.

Die erhobenen Daten zeigen außerdem, dass Live-Übertragungen in HD-Auflösungen weiter auf dem Vormarsch sind während das SD-Format immer weniger von Kunden genutzt wird. Videoproduktionen in UHD/4K-Auflösung erfreuen sich insbesondere im Sport-Bereich zunehmender Beliebtheit, wobei die U.S.A., Japan und Westeuropa das Feld anführen.

Generell sind die Übertragungslösungen von LiveU geographisch weit verbreitet: Die Mobilfunk-Technologie findet bereits in zwei Dritteln der Welt bei Kunden in 132 Ländern Einsatz.

Samuel Wasserman, CEO und Mitgründer von LiveU, sagt: "Die HEVC-Technologie hat dieses Jahr ohne Frage den Übertragungsmarkt transformiert. Sie ermöglicht dynamische, hochwertige Sport- wie auch Nachrichtenproduktionen und das selbst in herausforderndsten Netzwerk-Umgebungen. Mit Blick auf 2019 glauben wir, dass die HEVC-Nutzung weiter über verschiedene Anwendungsfelder hinweg ansteigen wird. Schließlich bietet HEVC die gleiche Videoqualität und Sendesicherheit wie Satelliten- und andere traditionelle Übertragungsverfahren - jedoch nur zu einem Bruchteil der Kosten. Eine Schlüsselrolle spielen weiterhin auch unsere Serviceangebote rund um die IP-basierte Contentverbreitung innerhalb von Rundfunkanstalten, die konventionelle Kabel- und Satellitenübertragungen immer mehr ablösen. Diese Entwicklung wird voraussichtlich auch im nächsten Jahr weiter anhalten."

Über LiveU

LiveU treibt die Revolution im Bereich Live-Video aktiv voran: Der Livestreaming-Pionier ermöglichtprofessionelle Live-Videoübertragungenins TV, Internet und Social Web. Dank der bewährten LiveU Übertragungslösungen können Berichterstatter ihr Publikum an Ereignissen in aller Welt teilhaben lassen. Die patentierte Bonding- und Videotransport-Technologie versetzt Videoproduzenten in die Lage, an jedem Ort und zu jeder Zeit live auf Sendung zu gehen. LiveU gewährleistet eine zuverlässige Internetverbindung mit konsistenter Bandbreite, um hochwertige Videos in Echtzeit IP-basiert erstellen, managen und verbreiten zu können. Die umfassende LiveU Produktpalette setzt branchenweit Maßstäbe in puncto Live-Videoproduktion. Von mobilen Rucksack- und Smartphone-Anwendungen über hybride Satellit-/Mobilfunk-Lösungen bis hin zu Broadcast-Units mit externen Antennen bietet LiveU das komplette Spektrum an Produkten, die es für erstklassige Live-Videoberichterstattung braucht. Darüber hinaus stellt LiveU umfangreiche cloudbasierte Videomanagement- und Distributionslösungen bereit. Mit mehr als 3.000 Kunden in über 100 Ländern hat sich die LiveU Technologie als Lösung erster Wahl für globale Rundfunkanstalten, Online-Medien, Nachrichten-Agenturen und Soziale Netzwerke durchgesetzt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.liveu.tv/ oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.

