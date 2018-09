LiveU stellt LU300 vor - eine leistungsstarke, kompakte HEVC Übertragungseinheit

Hackensack, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die bewährte hardwarebasierte HEVC Encoding-Technologie von LiveU, verbaut in einem kleinen, kostengünstigen und zuverlässigen Gerät für den Außeneinsatz

Bei der IBC 2018 präsentiert LiveU die neueste Erweiterung seiner HEVC Produktfamilie: die LU300. Mit der Unit wird die zukunftsweisende HEVC Encoding-Technologie, die bereits von anderen LiveU Übertragungseinheiten auf Broadcast-Level verwendet wird, nun für noch mehr Nutzer zugänglich. Die neue LU300 HEVC Einheit kombiniert erstklassige Videoperformance mit extremer Bandbreiteneffizienz in einem kompakten Gerät. Die LU300 Lösung mit ihrem HEVC Kern wurde speziell für Kunden entwickelt, die eine kleine, handliche Übertragungseinheit für hochwertige Live-Übertragungen "on the go" nutzen möchten. Sie ist zu einem attraktiven Preis erhältlich.

LiveU bietet die hardwarebasierte HEVC Technologie nun für alle seine Produkte. Die LU300 komplettiert die Palette der HEVC Hardware-Lösungen, die bereits die Highend-Rucksacklösung LU600 und den LU610 Rackmount 1U Encoder umfasst.

Samuel Wasserman, CEO und Mitgründer von LiveU, sagt: "Unsere LU600 HEVC hat den Markt verändert. Als branchenbeste Übertragungslösung bietet sie auch unter herausforderndsten Bedingungen makellose Videoqualität bei der Live-Berichterstattung im Nachrichten- und Sportbereich. Damit hat sie traditionelle Übertragungslösungen in aller Welt abgelöst. Mit der LU300 machen wir dieselbe professionelle hardwarebasierte HEVC Encoding-Technologie nun auch für Anwender in anderen Livestreaming-Gebieten verfügbar."

Die LU300 bündelt die Bandbreiten von bis zu sechs Internetverbindungen: Sie verfügt über zwei interne LTE-Advanced-Modems, zwei externe Modems und lässt sich zudem mit WLAN oder LAN verbinden. Dabei wiegt die LU300 gerade einmal etwas mehr als 900 Gramm und kann sowohl in einer Schutzhülle getragen wie auch auf der Kamera montiert werden.

Nutzer können selbst bei sehr kleinen Bitraten zuverlässige Live-Videos mit extrem geringer Latenz und maximaler Qualität übertragen. Dadurch hebt sich die LU300 von softwarebasierten Encoding-Lösungen ab, die die Videoqualität nicht selten zu Gunsten einer geringen Latenz herabstufen oder zurück in den H.264 Encoding-Modus wechseln, um den Batterieverbrauch zu reduzieren. Anders als die Software-Lösungen encodieren die hardwarebasierten Produkte von LiveU zu jedem Zeitpunkt auf HEVC Level, was durch eine längere Batterielaufzeit möglich wird (die LU300 besitzt einen internen Akku mit drei Stunden Betriebszeit).

Die "Live & Store"-Funktion erlaubt Nutzern, High-Quality-Kopien ihres Live-Videos unmittelbar nach der Live-Session auf den Server zu laden. Darüber hinaus kann die flexibel einsetzbare LU300 auch als eigenständiger Video-Encoder dienen oder als mobiler LiveU DataBridge Hotspot genutzt werden, der vor Ort eine allgemein verfügbare Internetverbindung herstellt. Die neu designte LU300 bietet ein vergrößertes 2,2" Display mit verbesserter Auflösung, das auch bei Sonneneinstrahlung sehr gut ablesbar ist. Über einen neuen JOG-Controller kann die Unit besonders einfach gesteuert werden. Zu den Weiterentwicklungen gehört zudem eine stärkere CPU-Leistung, die einen superschnellen Datei-Upload gewährleistet.

Die LU300 Unit kann lokal bedient oder über LiveU Central ferngesteuert werden. Über die webbasierte Management-Plattform lassen sich sämtliche LiveU Übertragungseinheiten zentral überwachen und verwalten.

Die LU300 wird erstmalig bei der IBC2018 vorgestellt und vorgeführt. Die kommerzielle Markteinführung ist für das vierte Quartal 2018 geplant.

LiveU präsentiert seine IP-basierten Videolösungen, wie sie zur Übertragung, Verbreitung und das Online-Streaming von Live-Videos Einsatz finden, vom 13. bis 18. September bei der IBC Show in Amsterdam. Sie finden uns in Halle 3 an unserem LiveU Hauptstand 3.B62 sowie in Halle 4 am Facebook Video Solutions Stand 14.C45.

