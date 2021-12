eprimo GmbH

eprimo #energiewendemacher-Tour auf der Zugspitze

Premiere des ersten Episoden-Films auf Social Media

Was treibt Menschen und Unternehmen an, sich besonders für den Klimaschutz einzusetzen und einen außerordentlichen Beitrag für eine nachhaltige Energiezukunft in Deutschland zu leisten? Um das herauszufinden, sucht Jens Michael Peters, CEO von Deutschlands kundenstärkstem Ökostromanbieter eprimo, in ganz Deutschland das Gespräch mit Klimaexperten und Akteuren der Energiewende. Im ersten Teil der Serie besuchte er die Klimaforschungsstation Schneefernerhaus auf der Zugspitze. Zu sehen ist der Film ab heute auf den eprimo-Profilen via LinkedIn und Youtube.

"Jeder kann #energiewendemachen - wir müssen nur damit anfangen - das haben uns die verschiedenen Gesprächspartner einmal mehr gezeigt. Der individuelle Antrieb, den jeder Einzelne von ihnen an den Tag legt, um den Klimaschutz voranzutreiben und das Gelingen der Energiewende zu ermöglichen, hat bei mir einen starken Eindruck hinterlassen", so Peters zum Abschluss der diesjährigen Dreharbeiten.

Gemeinsam mit einem Kamerateam startete Peters im Herbst 2021 die #energiewendemacher-Tour und reiste dafür rein elektrisch mehr als 3.000 Kilometer durch Deutschland. Er traf dabei "Energiewendemacher" - Menschen, die sich sehr konkret und erfolgreich mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen, um den CO2-Ausstoß in unserer Energieversorgung zu senken. Übergreifendes Thema dabei ist das Erreichen des 1,5 Grad-Ziels durch eine schnellere und pragmatischere Energiewende - dringend notwendig, damit Ökostrom für alle bezahlbar bleibt.

Den Startschuss der #energiewendemacher-Tour gab ein Besuch des Schneefernerhauses auf der Zugspitze, wo Forscher die Auswirkungen des Klimawandels untersuchen. Danach traf sich der eprimo-CEO mit den Geschäftsführern der 4Motions, einem Vertriebsunternehmen für Solaranlagen in Leipzig. Weiter ging es in den Norden zum Windpark Sievern in der Nähe von Cuxhaven, der u. a. Strom für die Mitglieder der eprimo Grünstromcommunity produziert. Den diesjährigen Abschluss der Tour bildete das Treffen mit einem eprimo-Kunden im Taunus, der als Prosumer nicht nur grünen Strom verbraucht, sondern diesen auch mit seinen eigenen Solar- und Windkraftanlagen selbst produziert und mit den Mitgliedern der Grünstromcommunity teilt. Allen Protagonisten gemeinsam ist ihre sympathische Macher-Mentalität, mit der sie im Hier und Jetzt gerne etwas zur Energiewende beitragen.

Die Reihe #energiewendemachertour wird in 2022 fortgesetzt.

