Munich Business School ist im zweiten Jahr in Folge Deutschlands gefragteste private Wirtschaftsfachhochschule im WirtschaftsWoche-Hochschulranking 2021

Die Absolvent*innen der Munich Business School (MBS) sind geschätzte Nachwuchskräfte auf dem Arbeitsmarkt. Das bestätigt das WirtschaftsWoche-Hochschulranking 2021, bei dem die MBS in der Kategorie der deutschen Fachhochschulen im Bereich Betriebswirtschaftslehre den dritten Platz belegt und damit ihre Auszeichnung als Deutschlands beste private Wirtschaftsfachschule aus dem Vorjahr verteidigen kann.

In vielen Köpfen gilt das Studium an einer Fachhochschule noch immer als Studium zweiter Klasse - einfachere Zugangsvoraussetzungen, kein tiefgehender Stoff und ein leicht verdienter Abschluss sind häufig die Stigmata. Das WirtschaftsWoche-Hochschulranking 2021, bei dem die Employer-Branding-Beratung Universum jährlich Personaler*innen nach ihren Vorlieben befragt, offenbart jedoch, dass der Hochschultyp für die Auswahl von Nachwuchskräften nicht der entscheidende Faktor ist. Praxisbezug und Persönlichkeit sind deutlich wichtiger. Und hier kann die Munich Business School überzeugen: In der diesjährigen Rankingausgabe profiliert sich die Hochschule zum zweiten Jahr in Folge als Deutschlands gefragteste private Wirtschaftsfachhochschule. Unter allen deutschen Fachhochschulen im Bereich Betriebswirtschaft belegt die MBS einen starken dritten Platz - vor der lokalen Mitstreiterin Hochschule München und gleich hinter den beiden Erstplatzierten HTW Berlin und Hochschule Reutlingen. Mit diesem Ergebnis bestätigt und baut die Hochschule ihre Erfolgsserie der vergangenen Jahre aus: Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich die MBS um einen Rang und erreicht nun als einzige private Hochschule überhaupt zum zwölften Mal in Folge eine Platzierung unter den Top Ten in dieser Kategorie.

Stefan Baldi, Dekan der Munich Business School begrüßt das gute Abschneiden der Hochschule im WirtschaftsWoche-Hochschulranking 2021: "Wir als Hochschulleitung freuen uns sehr über die ausgezeichnete Platzierung im diesjährigen WiWo-Hochschulranking - sie ist eine Bestätigung für unsere praxisorientierte Lehre, internationale Ausrichtung, unser Netzwerk und die Persönlichkeitsbildung unserer Studierenden. Insbesondere macht es mich stolz zu sehen, dass sich der Abstand zur Spitze in den vergangenen fünf Jahren von 11,5 auf nur noch 3,1 Prozentpunkte verringert hat. Unser Dank gilt allen MBS-Studierenden, -Dozierenden, -Mitarbeiter*innen und -Alumni für ihren unermüdlichen Einsatz und ich bin gespannt, wohin die Reise in Zukunft geht!"

Am diesjährigen WirtschaftsWoche-Hochschulranking beteiligten sich rund 500 Personalverantwortliche von Unternehmen mit zehn bis zu Tausenden Beschäftigten. Sie gaben an, von welchen Hochschulen sie ihre Mitarbeiter*innen am liebsten rekrutieren und worauf sie dabei achten. Da von den Universitäten und Hochschulen selbst bereitgestellte Informationen und Ergebnisse nicht in die Wertung mit einfließen, gilt das Ranking als besonders unabhängig.

Über die Munich Business School

Die Munich Business School (MBS) bildet als erste private Hochschule Bayerns seit ihrer Gründung im Jahr 1991 verantwortungsbewusste Fach- und Führungskräfte für Wirtschaftsunternehmen aus. Als staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat akkreditierte Hochschule gehört die MBS zu den besten Wirtschaftshochschulen Deutschlands und erreicht in allen relevanten Rankings konstant Top-Platzierungen. Internationalität, Praxisbezug und ein starkes Netzwerk - das sind zentrale Bestandteile des Curriculums der Bachelor-, Master- und MBA-Studiengänge sowie des DBA-Programms und des Weiterbildungsangebots im Bereich Executive Education an der MBS.

