me.mento CEO Tobias Platte über den ersten Erotik-ICO Deutschlands

Hannover/Berlin (ots) - Im Interview mit Kapitalerhöhungen.de spricht Tobias Platte, CEO der me.mento 3D GmbH, über das am 22. März 2018 beginnende Initial Coin Offering (ICO) und liefert zudem Einblicke in die Erotikwelt.

Das Berliner Unternehmen ist quasi der internationale First Mover im Bereich Virtual Reality kombiniert mit Erotikstars als 3D-Avatare. Die Umsetzung basiert auf 700 Scans von internationalen Erotikstars und einem Token, der bereits vor der Ausgabe bei 6.000 Akzeptanzstellen registriert wurde.

Der Unternehmer Platte ist von der Beständigkeit des Wachstumsmarktes überzeugt: "Trotz Online und 3-D, in gewisser Weise haben wir es mit dem ältesten Gewerbe der Welt zu tun. In den vergangenen Jahren haben sich die Bereiche Film und Live-Chat am umsatzstärksten entwickelt. Mit anderen Worten, der User will mit den Stars aus der Erotikwelt in Kontakt treten. Allein in den USA werden für die Pornobranche jährlich 15.000 Filme produziert, mit denen rund 15 Mrd. US-Dollar verdient werden. Dies macht den größten Teil des 97 Mrd. US-Dollar schweren Kuchens aus."

Laut Platte befindet sich die Branche auch im Wandel, das zeigt unter anderem auch der Erfolg des Sado-Maso-Streifen "Fifty Shades of Grey". "Es spielt sich eigentlich alles Online ab. Bereits im vergangenen Jahr bestätigte Stephan Grünewald vom Kölner Rheingold-Institut, dass Virtuelle Realität ein enormer Wachstumstreiber der Erotikbranche sein wird. Darüber hinaus hat die Branche ihr "Schmuddelimage" überwunden. Ein Vibrator ist ein Lifestyle- und Design-Produkt", so Platte.

