H.B. Fuller gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2018 bekannt

Organischer Umsatz im vierten Quartal mit Wachstum von 4 Prozent[7]

Verwässerter EPS im vierten Quartal mit 0,79 USD angegeben

Bereinigt liegt der verwässerte EPS bei 0,90 USD[2] und steigt um 27 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2017

Schuldenrückzahlungen 2018 in Höhe von 204 Millionen USD übersteigen gesetztes Ziel

Vorschau auf das Geschäftsjahr 2019 sieht bereinigten, verwässerten EPS zwischen 3,15 USD und 3,45 USD

H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) gab heute die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das am 1. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bekannt.

Einzelne Posten der Mitteilung für das vierte Quartal 2018:

- Der Cashflow aus dem Geschäftsbetrieb stieg auf 146 Millionen USD gegenüber 70 Millionen USD im vierten Quartal 2017; Rückzahlungen von Schulden betrugen 204 Millionen USD im Geschäftsjahr 2018, womit das vom Unternehmen gesetzte Ziel von 170 Millionen USD übertroffen wurde; - Der Nettoumsatz lag bei 768 Millionen USD, ein Anstieg um 13 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2017. Der organische Umsatz stieg, angetrieben von der Preisentwicklung und einem zweistelligen Wachstum bei Engineering Adhesives, um 4 Prozent7; - Der Nettogewinn betrug 41 Millionen USD bzw. 0,79 USD im Hinblick auf den Ertrag je verwässerter Aktie (Earnings per Diluted Share, EPS), im Vergleich zu einem Nettoverlust im vierten Quartal 2017; der bereinigte Nettogewinn lag bei 47 Millionen USD2 bzw. 0,90 USD2 beim bereinigten EPS, ein Anstieg um 27 Prozent; - Die Bruttomarge stieg um 240 Basispunkte und die bereinigte Bruttomarge 5 ging um 150 Basispunkte gegenüber dem vierten Quartal 2017 nach oben; - Das bereinigte EBITDA in Höhe von 121 Millionen USD2 bedeutete einen Anstieg um 30 Prozent im Jahresvergleich, was durch Akquisitionen, strategische Preisgestaltungen und Übernahmesynergien angetrieben wurde; ein Anstieg um 8 Prozent auf Proforma-Basis für Royal1; - Die bereinigte EBITDA-Marge in Höhe von 15,7 Prozent2 stieg im Vergleich zum vierte Quartal 2017, wo die Marge bei 13,7 Prozent2 lag bzw. bei 14,2 Prozent auf Proforma-Basis einschließlich Royal1; - Die Integration von Royal Adhesives liegt mit 5 Millionen USD bei zusätzlichen Kostensynergien im vierten Quartal und 15 Millionen USD bei Kostensynergien im Geschäftsjahr 2018 im angepeilten Rahmen.

Einzelne Posten aus dem Ausblick für 2019

- Es wird angenommen, dass die herausfordernden makroökonomischen Bedingungen in China und auf der ganzen Welt bestehen bleiben, der US-Dollar weiterhin stark sein wird und die Rohstoffpreise gegenüber 2018 sich auf einem allgemein niedrigen Niveau bewegen werden; - Das organische Umsatzwachstum wird mit 3 bis 5 Prozent bzw. mit 1 bis 2 Prozent beim Nettoumsatzwachstum veranschlagt, was einen ungünstigen Währungseinfluss widerspiegelt, der auf 2 bis 3 Prozent geschätzt wird; - Der bereinigte, verwässerte EPS wird mit einem Wert zwischen 3,15 USD und 3,45 USD angegeben; ein Anstieg von rund 10 Prozent im Mittel; - Das bereinigte EBITDA wird mit einem Wert zwischen 465 Millionen USD und 485 Millionen USD veranschlagt; im Mittel annähernd 6 Prozent mehr; - Der Kernsteuersatz wird zwischen 26 und 29 Prozent gesehen; - Investitionen werden mit rund 100 Millionen USD veranschlagt; - Für den Schuldendienst sind 200 Millionen USD vorgesehen und damit im Rahmen der Ziele des Unternehmens beim Schuldenabbau.

Wichtigste Kennzahlen des vierten Quartals 2018: (in Millionen Berichtet Bereinigt/Proforma US$) 2018 2017 Veränderung 2018 2017 Veränderung in % in % Nettoumsatz 768 678 +13% 768 7711 -0.3% Bruttogewinnmarge 27,3% 24,9% +240 bp 28,1%5 26,6%5 +150 bp Nettogewinn 41 (7) N/A 472 372 +27% Verwässerter EPS $0,79 ($0,13) N/A $0,902 $0,712 +27%

Zusammenfassung der Ergebnisse des vierten Quartals 2018 :

Der Nettoumsatz erreichte im vierten Quartal 2018 einen Wert von 768 Millionen USD und stieg damit um 13 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2017. Der organische Umsatz wuchs um 3,8 Prozent7, angetrieben von Verbesserungen bei der Preisgestaltung und einem zweistelligen Wachstum im Segment Engineering Adhesives.

Die Bruttogewinnmarge lag bei 27,3 Prozent, gegenüber 24,9 Prozent im selben Zeitraum 2017, und die bereinigte Bruttogewinnmarge von 28,1 Prozent5 bedeutete einen Anstieg um 150 Basispunkte gegenüber dem letzten Jahr, wobei hier vor allem Gewinne aus der strategischen Preisgestaltung, Synergieeffekte bei der Beschaffung von Rohstoffen und geringere Herstellungskosten zu Buche schlugen. Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (Selling, General and Administrative, SG&A) lagen bei 140 Millionen USD, im Vergleich zu 151 Millionen USD im letzten Jahr. Die bereinigten SG&A-Kosten stiegen auf 131 Millionen USD6, im Vergleich zu 117 Millionen USD im vierten Quartal 2017, was hauptsächlich auf Akquisitionen zurückzuführen ist. Auf einer Proforma-Basis sanken die bereinigten SG&A-Kosten für Royal1 um 2 Millionen USD.

Der Nettogewinn im vierten Quartal 2018 betrug 41 Millionen USD bzw. 0,79 USD je verwässerter Aktie, gegenüber einem Nettoverlust von 7 Millionen USD bzw. einem Minus von 0,13 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum, wobei der bereinigte Nettogewinn von 47 Millionen USD2 bzw. 0,90 USD2 beim bereinigten EPS einen Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zu 37 Millionen USD2 bzw. 0,71 USD2 beim bereinigten EPS im letzten Jahr bedeutete. Das bereinigte EBITDA lag bei 121 Millionen USD2, ein Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei hier in allen fünf Geschäftssegmenten ein Anstieg verzeichnet werden konnte. Das bereinigte EBITDA stieg um 8 Prozent auf einer Proforma-Basis, einschließlich Royal8.

"Unsere Strategie zur Steigerung des Anteils beim Segment Engineering Adhesives, die Margen mithilfe einer effizienten Preisgestaltung im Griff zu behalten und Synergieeffekte aus Akquisitionen zu verstärken, treibt den Erfolg bei H.B. Fuller weiter voran", sagte Jim Owens, Präsident und Chief Executive Officer. "Beim organischen Wachstum haben wir im vierten Quartal stabile Werte erreicht, wobei hier eine bessere Preisgestaltung und ein zweistelliges Wachstum im Segment Engineering Adhesives positiv zu Buche schlugen. Wechselkurse für Fremdwährungen und ein verlangsamtes Wachstum in China wirkten sich auf unsere Ergebnisse mehr aus, als wir dies in unserem geschäftlichen Ausblick für das vierte Quartal eingeschätzt hatten. Trotz dieser herausfordernden makroökonomischen Faktoren konnten wir das bereinigte EBITDA um 8 Prozent steigern, den Cashflow aus dem Geschäftsbetrieb im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres verdoppeln und im Jahr 2018 204 Millionen USD an Schulden zurückzahlen, womit unser Ziel von 170 Millionen USD übertroffen wurde."

Zusammenfassung für das Gesamtjahr 2018:

Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2018 lag bei 3.041 Millionen USD und stieg damit um 32 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2017. Der organische Umsatz stieg im Jahresvergleich um 3,7 Prozent7, angetrieben durch eine bessere Preisgestaltung und ein zweistelliges Wachstum im Segment Engineering Adhesives.

Die Bruttogewinnmarge lag bei 27,5 Prozent und stieg im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 um 130 Basispunkte, und die bereinigte Bruttogewinnmarge betrug 27,9 Prozent5, was ein Anstieg um 60 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr war. Der Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2018 lag bei 171 Millionen USD bzw. bei 3,29 USD je verwässerter Aktie, im Vergleich zum Nettogewinn von 59 Millionen USD bzw. 1,15 USD je verwässerter Aktie im Geschäftsjahr 2017, und der bereinigte Nettogewinn in Höhe von 156 Millionen USD2 bzw. 3,00 USD2 je verwässerter Aktie stellte im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 einen Anstieg um 23 Prozent dar, wo dieser Wert bei 127 Millionen USD2 bzw. 2,45 USD2 je verwässerter Aktie lag. Das bereinigte EBITDA von 449 Millionen USD2 bedeutete eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Anstieg um 7 Prozent auf einer Proforma-Basis, einschließlich Royal8.

Bilanz und Cashflow:

Zum Ende des vierten Quartals 2018 verfügte das Unternehmen über Barmittel in Höhe von 151 Millionen USD und die Gesamtverschuldung entsprach einem Betrag von 2.248 Millionen USD, 70 Prozent davon zu einem festen Zinssatz. Demgegenüber lag der Wert der Barmittel bzw. der Schulden im dritten Quartal 2018 bei 150 Millionen USD bzw. 2.364 Millionen USD. Der Cashflow aus dem Geschäftsbetrieb im vierten Quartal betrug 146 Millionen USD, im Vergleich zu 70 Millionen USD im selben Berichtszeitraum 2017. Das spiegelt die zunehmende Rentabilität des Geschäftsbetriebs und ein besseres Management beim Umlaufvermögen wider. Die Investitionen erreichten im vierten Quartal 2018 eine Höhe von 22 Millionen USD, im Vergleich zu 19 Millionen USD im Berichtszeitraum des Vorjahres.

Geschäftlicher Ausblick:

Für das Geschäftsjahr 2019 geht das Unternehmen von einem bereinigten EPS von 3,15 USD bis 3,45 USD und einem bereinigten EBITDA von 465 Millionen USD bis 485 Millionen USD aus. Beim organischen Umsatzwachstum wird ein Anstieg um 3 bis 5 Prozent gegenüber 2018 erwartet, wobei der Nettozuwachs beim Umsatz mit rund 1 bis 2 Prozent veranschlagt wird, was ungünstige Auswirkungen durch Wechselkurse für Fremdwährungen einschließt, die auf 2 bis 3 Prozent geschätzt werden. Der Kernsteuersatz des Unternehmens, ausschließlich des Einflusses von Sonderposten, wird auf einen Wert zwischen 26 und 29 Prozent geschätzt. H.B. Fuller geht davon aus, dass es 2019 rund 100 Millionen USD in Kapitalpositionen investieren wird.

"Für das Jahr 2019 werden wir uns darauf konzentrieren, ein stabiles organisches Umsatzwachstum und eine bessere Marge voranzubringen, die angestrebten Synergien bei Ausgaben und Umsatz zu erreichen und für den Schuldendienst 200 Millionen USD aufzubringen. Das Segment Engineering Adhesives wird auch 2019 und in den Folgejahren weiter wachsen und sich zu einem größeren und rentableren Teil unseres Geschäfts entwickeln", sagte Owens. "Im Wissen über die Sensibilität von Vorschaudaten gehen wir von einem weiterhin starken US-Dollar aus und von einer schwachen Wirtschaft in China, wobei wir 2019 mit relativ neutralen Rohstoffpreisen außerhalb Chinas rechnen. Derzeit sinken in China die Nachfrage nach Rohstoffen und die Rohstoffpreise, und dieser Trend könnte sich auf den Rest der Welt ausdehnen, wenn die Zoll- und Handelsstreitigkeiten bestehen bleiben. Wenn bei den Rohstoffen die Nachfrage und die Preise im Rest der Welt anfangen zu sinken, könnten unsere Margen in der zweiten Jahreshälfte 2019 davon profitieren, was beim EPS und EBITDA zu Werten führen könnte, die oberhalb der im Ausblick angepeilten mittleren Steigerungen liegen."

Owens sagte weiter: "Wir gehen davon aus, dass Währungsschwankungen und China sich in unserer Vorschau für 2019 gegenüber unserer ursprünglichen Langzeitprognose mit einem Betrag von annähernd 40 Millionen US-Dollar niedergeschlagen haben. Passt man diese Faktoren an, befinden sich unsere zugrunde gelegten Wachstumsraten beim EBITDA für die Jahre 2018 und 2019 in Übereinstimmung mit unserer ursprünglichen Prognose mit Werten von 10 bis 12 Prozent, und wir erwarten, dass das jährliche Wachstum beim EBITDA bis 2020 in diesem Bereich liegen wird. Diese Faktoren wirken sich auf die Zeitspanne aus, in der wir unser Ziel beim EBITDA von 600 Millionen US-Dollar innerhalb eines Jahres erreichen können. Wir bleiben auf einem guten Weg, um unser angestrebtes Ziel beim Schuldenabbau in Höhe von 600 Millionen US-Dollar bis Ende 2020 zu erreichen oder zu übertreffen, was sich aus einer starken Performance beim Gewinn, hohen Konversionsraten beim Cashflow und unseren gezielt ausgerichteten Programmen zur Kapitalverwaltung ergibt."

In diesem Ausblick nicht enthalten sind ca. 15 bis 20 Millionen US-Dollar an Ausgaben vor Steuer, die nötig waren, um das Royal-Geschäft und andere, 2017 erworbene Geschäftsbetriebe zu integrieren, sowie zwischen 6 und 8 Millionen US-Dollar an Ausgaben vor Steuer im Zusammenhang mit ERP-Entwicklungskosten. Der Ausblick des Unternehmens könnte von weiteren Regulierungen, die im Zusammenhang mit der US-Steuerreform stehen, beeinflusst werden. Eine vollständige Berücksichtigung der nicht-GAAP-konformen Finanzangaben, die in unserer Vorschau für 2019 enthalten sind, wird gemäß der Ausnahme "Unzumutbarer Aufwand" aus Punkt 10(e)(1)(i)(B) der Regulation S-K der Securities and Exchange Commission nicht bereitgestellt.

Telefonkonferenz:

Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 17. Januar 2019 ab 10.30 Uhr (EST) eine Telefonkonferenz für Investoren veranstalten. Die Audioaufnahme der Telefonkonferenz und die zugehörigen Präsentationsfolien stehen Interessenten über einen gleichzeitig angebotenen Webcast zu Verfügung und können über die Website des Unternehmens unter https://investors.hbfuller.com/calendaraufgerufen werden. Die Teilnehmer werden gebeten, sich 15 Minuten vor Beginn des Gesprächs für den Webcast zu registrieren und ggf. die nötige Software zu installieren und zu testen. Der Webcast und die Präsentation werden auf der Website des Unternehmens archiviert. Eine telefonische Wiedergabe der Konferenz wird ca. 1 Stunde nach Beendigung des Gesprächs bis zum 31. Januar 2019 zur Verfügung stehen. Um auf die telefonische Wiedergabe zugreifen zu können, wählen Sie bitte die Telefonnummer 1-877-344-7529 oder +1-412-317-0088.

Bestimmte Mengenangaben, die in dieser Pressemitteilung präsentiert werden, und die begleitenden Aussagen und Daten zu den Geschäftszahlen sind vorläufig und unterliegen den Änderungen im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 1. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, sobald dieser bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird.

Regulation G:

Die in dieser Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse vorgestellten Informationen im Hinblick auf Betriebsergebnis nach Segmenten, bereinigten Bruttogewinn, bereinigte Bruttogewinnmarge, bereinigte Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten, bereinigten Gewinn vor Ertragsteuern und Erträgen aus Investitionen gemäß Equity-Methode, bereinigte Ertragsteuern, bereinigten effektiven Steuersatz, bereinigten Nettogewinn, bereinigten verwässerten Ertrag je Aktie und bereinigte Erträge vor Zinsen, Steuern, Wertminderungen und Abschreibungen (EBITDA) stehen nicht im Einklang mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) und sollten nicht als Alternative zu den berichteten Ergebnissen, die in Übereinstimmung mit den GAAP-Vorgaben bestimmt wurden, interpretiert werden. Die Geschäftsleitung hat diese nicht-GAAP-konformen Informationen mit einbezogen, um eine Hilfestellung beim Verständnis der betrieblichen Leistung des Unternehmens und seiner Betriebssegmente sowie zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu geben. Die bereitgestellten nicht-GAAP-konformen Informationen könnten möglicherweise nicht mit den Methoden, wie sie andere Unternehmen verwenden, übereinstimmen. Sämtliche nicht-GAAP-konformen Informationen stehen im Einklang mit den berichteten GAAP-Ergebnissen in den unten stehenden Tabellen, mit Ausnahme der zukunftsgerichteten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen, die in unserem Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 enthalten sind und entweder noch nicht bekannt oder noch nicht eingetreten sind.

Informationen zu H.B. Fuller:

Seit 1887 ist H.B. Fuller ein weltweit führender Anbieter von Klebstoffen, der sich auf die Perfektionierung von Klebstoffen, Dichtungsmassen und anderen Spezialchemikalien zur Verbesserung von Produkten und des Lebens konzentriert. Mit einem Nettoumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar im Steuerjahr 2018 und einer Verpflichtung zur Innovation bringt H.B. Fuller Menschen, Produkte und Prozesse zusammen, die einige der größten Herausforderungen der Welt beantworten und lösen. Unser zuverlässiger, reaktionsschneller Service schafft dauerhafte, lohnende Verbindungen mit Kunden aus den Bereichen Elektronik, Einweghygiene, Medizin, Transport, Luft- und Raumfahrt, saubere Energie, Verpackung, Bau, Holzverarbeitung, allgemeine Industrie und andere Konsumgüter. Und unser Versprechen an unsere Mitarbeiter gibt diesen die Gelegenheit, innovativ und erfolgreich zu sein. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns unter https://www.hbfuller.com/.

Safe-Harbor-Erklärung für zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, darunter, ohne darauf beschränkt zu sein, die folgenden: die Royal-Transaktion könnte unerwartete Kosten oder Verpflichtungen mit sich bringen; resultierend aus Unsicherheiten rund um die Transaktion könnte unser Geschäft oder der Aktienkurs in Mitleidenschaft gezogen werden; der erhebliche Betrag an Schulden, den wir zur Finanzierung unserer Akquisition von Royal aufgenommen haben, unsere Fähigkeit, diesen zurückzuzahlen oder zu refinanzieren oder in der Zukunft zusätzliche Schulden aufzunehmen, unser Bedarf an erheblichen Barmitteln, um die Schulden zu bedienen und zurückzuzahlen und Dividenden auf unsere Stammaktien auszuschütten, sowie die Auswirkung der Beschränkungen, die in unseren Schuldvereinbarungen enthalten sind und die den Ermessensspielraum des Management bei der Führung der Geschäfte und der Fähigkeit zur Ausschüttung von Dividenden einschränken; verschiedene Risiken für Aktionäre, keine Dividenden zu erhalten, und Risiken im Hinblick auf unsere Fähigkeit, Gelegenheiten zum Wachstum zu verfolgen, sofern wir weiterhin Dividenden auf Grundlage der derzeitigen Dividendenpolitik ausschütten; wir könnten außerstande sein, erwartete Synergien und betriebliche Effekte aus der Transaktion in den angestrebten Zeiträumen oder überhaupt zu erzielen; wir könnten außerstande sein, den Geschäftsbetrieb von Royal erfolgreich in unseren eigenen zu integrieren, oder eine solche Integration könnte sich als schwieriger, zeitaufwendiger oder teurer als erwartet erweisen; die Fähigkeit, Project ONE effizient einzuführen; politische und ökonomische Bedingungen; die Produktnachfrage; wettbewerbsfähige Produkte und Preise; Kosten für und Einsparungen aus Restrukturierungsinitiativen; geografische Streuung und Produktmix; Verfügbarkeit und Preise von Rohstoffen; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen wichtigen Kunden und Zulieferern; Veränderungen bei den Steuergesetzen und Zöllen; Währungsabwertungen und andere Fluktuationen bei Wechselkursen; der Einfluss von Rechts- und Umweltangelegenheiten; die Auswirkungen von neuen Rechnungslegungsvorschriften sowie von Rechnungsgebühren und Krediten und ähnliche Angelegenheiten. Weitere Informationen über die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten finden sich in der Einreichung des Unternehmens bei der SEC für das am 2. Dezember 2017 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auf Formular 10-K. Sämtliche zukunftsgerichteten Angaben spiegeln die bestmöglichen Beurteilung des Managements zu diesem Zeitpunkt wider und beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen, die sich in der Zukunft als ungenau herausstellen könnten. Darüber hinaus macht es die Bandbreite der Produkte, die vom Unternehmen verkauft werden, und die Vielzahl der Regionen, in den das Unternehmen geschäftlich tätig ist, schwierig, mit Sicherheit den Anstieg oder Rückgang des Nettoumsatzes zu bestimmen, wie er aus Veränderungen bei der Menge der verkauften Produkte, Währungseffekten, Veränderungen beim Produktmix und den Verkaufspreisen resultieren kann. Allerdings ist die bestmögliche Einschätzung des Managements dieser Veränderungen ebenso wie der Veränderungen anderer Faktoren mit eingeflossen.

H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE GESCHÄFTSZAHLEN In Tausend, ausgenommen die Angaben je Aktie (ungeprüft) 13 Prozent des 13 Prozent des Wochen Wochen mit Ende mit Ende zum zum 1. Nettoumsatzes 2. Nettoumsatzes Dezember Dezember 2018 2017 Nettoumsatz $ 768.429 100,0% $ 678.200 100,0% Umsatzkosten (558.829) (72,7%) (509.412) (75,1%) Bruttogewinn 209.600 27,3% 168.788 24,9% Vertriebs-, (139.844) (18,2%) (151.126) (22,3%) Verwaltungs- und Gemeinkosten Sonstige Ausgaben, (2.324) (0,3%) (26.163) (3,9%) Netto Zinsaufwendungen (27.574) (3,6%) (19.073) (2,8%) Zinsertrag 3.005 0,4% 1.762 0,3% Ertrag (Verlust) vor 42.863 5,6% (25.812) (3,8%) Ertragsteuer und Erträge aus Investitionen gemäß Equity-Methode Ertrag aus (3.488) (0,5%) 16.691 2,5% (steuerlichen) Gutschriften Erträge aus 1.990 0,3% 2.228 0,3% Investitionen gemäß Equity-Methode Ertrag (Verlust) aus 41.365 5,4% (6.893) (1,0%) dem fortlaufenden Geschäftsbetrieb Nettogewinn 41.365 5,4% (6.893) (1,0%) (-verlust), einschließlich Minderheitsanteile Auf (20) (0,0%) (14) (0,0%) Minderheitsanteile entfallender Nettogewinn Auf H.B. Fuller $ 41.345 5,4% $ (6.907) (1,0%) entfallender Nettogewinn (-verlust) Auf H.B. Fuller entfallender unverwässerter Ertrag (Verlust) je Stammaktie Ertrag aus dem 0,82 (0,14) fortlaufenden Geschäftsbetrieb Auf H.B. Fuller $ 0,82 $ (0,14) entfallender unverwässerter Ertrag (Verlust) je Stammaktie Auf H.B. Fuller entfallender verwässerter Ertrag (Verlust) je Stammaktie Ertrag aus dem 0,79 (0,13) fortlaufenden Geschäftsbetrieb Auf H.B. Fuller $ 0,79 $ (0,13) entfallender verwässerter Ertrag (Verlust) je Stammaktie Gewichteter Durchschnitt ausstehender Stammaktien: Unverwässert 50.712 50.356 Verwässert 52.017 51.724

Ausgewählte Bilanzangaben (unterliegen Veränderungen vor Einreichung des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K) 1. 2. 3. Dezember Dezember Dezember 2018 2017 2016 Barbestand und $ 150.793 $ 194.398 $ 142.245 zahlungswirksame Mittel Forderungen (Netto) 485.719 473.700 351.130 Lagerbestände 355.563 372.102 258.096 Lieferverbindlichkeiten 273.378 268.467 162.964 Gesamtes Anlagevermögen 4.175.271 4.373.243 2.066.565 Gesamtverbindlichkeiten 2.247.527 2.451.910 703.271

H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE GESCHÄFTSZAHLEN In Tausend, ausgenommen die Angaben je Aktie (ungeprüft) 52 Prozent des 52 Prozent des Wochen Wochen mit Ende mit Ende zum zum 1. Nettoumsatzes 2. Nettoumsatzes Dezember Dezember 2018 2017 Nettoumsatz $ 3.041.002 100,0% $ 2.306.043 100,0% Umsatzkosten (2.204.108) (72,5%) (1.700.973) (73,8%) Bruttogewinn 836.894 27,5% 605.070 26,2% Vertriebs-, (582.132) (19,1%) (477.030) (20,7%) Verwaltungs- und Gemeinkosten Sonstige Erträge 1.184 0,0% (27.667) (1,2%) (Ausgaben), Netto Zinsaufwendungen (110.994) (3,6%) (43.701) (1,9%) Zinsertrag 11.774 0,4% 3.927 0,2% Ertrag aus 156.726 5,2% 60.599 2,6% fortlaufendem Geschäftsbetrieb vor Ertragsteuer und Erträge aus Investitionen gemäß Equity-Methode Ertragsgutschrift 6.356 0,2% (9.810) (0,4%) (Steuern) Erträge aus 8.150 0,3% 8.677 0,4% Investitionen gemäß Equity-Methode Ertrag aus 171.232 5,6% 59.466 2,6% fortlaufendem Geschäftsbetrieb Nettogewinn, 171.232 5,6% 59.466 2,6% einschließlich Minderheitsanteile Auf (24) (0,0%) (48) (0,0%) Minderheitsanteile entfallender Nettogewinn Auf H.B. Fuller $ 171.208 5,6% $ 59.418 2,6% entfallender Nettogewinn Auf H.B. Fuller entfallender unverwässerter Ertrag je Stammaktie Ertrag aus dem 3,38 1,18 fortlaufenden Geschäftsbetrieb Auf H.B. Fuller $ 3,38 $ 1,18 entfallender unverwässerter Ertrag je Stammaktie Auf H.B. Fuller entfallender verwässerter Ertrag je Stammaktie Ertrag aus dem 3,29 1,15 fortlaufenden Geschäftsbetrieb Auf H.B. Fuller $ 3,29 $ 1,15 entfallender verwässerter Ertrag je Stammaktie Gewichteter Durchschnitt ausstehender Stammaktien: Unverwässert 50.591 50.370 Verwässert 51.975 51.619 Ausgewiesene $ 0,615 $ 0,590 Dividende je Stammaktie

a Beim Gewinn je Aktie kann es zu rundungsbedingten Differenzen kommen

H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON REGULATION G In Tausend, ausgenommen die Angaben je Aktie (ungeprüft) 13 52 Wochen Wochen mit Ende mit Ende zum zum 1. 2. 1. 2. Dezember Dezember Dezember Dezember 2018 2017 2018 2017 Auf H.B. Fuller $ 41.345 $ (6.907) $ 171.208 $ 59.418 entfallender Nettogewinn Kosten für 616 1.894 2.833 5.258 Akquisitionsprojekt Vertrag über 3.555 (1.705) 1.496 (3.946) Kaufoption für Tonsan Organisatorische 469 789 2.836 15.620 Neuausrichtung Restrukturierung und 5.930 43.893 20.351 47.423 Integration von Royal Steuerreform (7.138) - (43.276) - Andere 1.787 (1.415) 514 2.787 Auf H.B. Fuller 46.564 36.549 155.962 126.560 entfallender bereinigter Nettogewinn 2 Hinzu: Zinsaufwendungen 27.468 17.949 110.624 42.365 Zinsertrag (3.005) (720) (11.774) (2.886) Ertragsteuer 13.580 11.226 49.541 46.200 Kosten für 17.109 14.697 67.910 50.559 Wertminderungen Kosten für 18.855 13.114 76.490 36.243 Abschreibungen Bereinigtes EBITDA2 120.571 92.815 448.753 299.041 Verwässerte Aktien 52.017 51.724 51.975 51.619 Auf H.B. Fuller $ 0,90 $ 0,71 $ 3,00 $ 2,45 entfallender bereinigter, verwässerter Betrag je Stammaktie 2 Umsätze $ 768.429 $ 678.200 $ 3.041.002 $ 2.306.043 Bereinigte 15,7% 13,7% 14,8% 13,0% EBITDA-Marge 2

2 Auf H.B. Fuller entfallender bereinigter Nettogewinn, auf H.B. Fuller entfallender bereinigter, verwässerter Betrag je Stammaktie, bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge sind nicht-GAAP-konforme Finanzangaben. Auf H.B. Fuller entfallender bereinigter Nettogewinn wird definiert als Nettogewinn vor der oben angegebenen spezifischen Anpassung. Der bereinigte, verwässerte Gewinn je Stammaktie wird definiert als auf H.B. Fuller entfallender bereinigter Gewinn geteilt durch die Zahl der verwässerten Stammaktien. Das bereinigte EBITDA wird definiert als Nettogewinn vor Zinsen, Ertragsteuer, Wertminderung, Abschreibungen und den spezifischen Anpassungen, wie sie oben angegeben sind. Die bereinigte EBITDA-Marge wird definiert als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Nettoumsatz. Die oben gezeigte Tabelle berücksichtigt den auf H.B. Fuller entfallenden bereinigten Nettogewinn, den auf H.B. Fuller entfallenden bereinigten, verwässerten Ertrag je Stammaktie, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge gegenüber dem auf H.B. Fuller entfallenden Nettogewinn als am besten vergleichbare Finanzkennzahlen, wie sie in Übereinstimmung mit den GAAP-Vorgaben festgestellt und berichtet wurden.

H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN GESCHÄFTSZAHLEN NACH SEGMENTEN In Tausend (ungeprüft) 13 13 Wochen Wochen mit Ende mit Ende zum zum 1. 2. Dezember Dezember 2018 2017 Nettoumsatz: Amerika Klebstoffe $ 278.105 $ 254.100 EIMEA 184.522 171.984 Asien-Pazifik 71.135 74.609 Construction 105.922 80.450 Adhesives Engineering Adhesives 128.745 97.057 Gesamt H.B. Fuller $ 768.429 $ 678.200 Betriebsergebnis nach Segmenten: Amerika Klebstoffe $ 30.430 $ 17.579 EIMEA 9.424 68 Asien-Pazifik 6.939 5.402 Construction 7.212 (9.891) Adhesives Engineering Adhesives 15.751 4.504 Gesamt H.B. Fuller $ 69.756 $ 17.662 Bereinigtes EBITDA 2 Amerika Klebstoffe $ 44.988 $ 39.151 EIMEA 20.937 18.011 Asien-Pazifik 9.312 8.461 Construction 18.460 9.389 Adhesives Engineering Adhesives 27.059 15.869 Gesamt H.B. Fuller $ 120.756 $ 90.881 Bereinigte EBITDA-Marge 2 Amerika Klebstoffe 16,2% 15,4% EIMEA 11,3% 10,5% Asien-Pazifik 13,1% 11,3% Construction 17,4% 11,7% Adhesives Engineering Adhesives 21,0% 16,4% Gesamt H.B. Fuller 15,7% 13,4%

H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN GESCHÄFTSZAHLEN NACH SEGMENTEN In Tausend (ungeprüft) 52 52 Wochen Wochen mit Ende mit Ende zum zum 1. 2. Dezember Dezember 2018 2017 Nettoumsatz: Amerika Klebstoffe $ 1.099.918 $ 907.765 EIMEA 738.553 568.658 Asien-Pazifik 278.079 264.692 Construction 446.101 260.330 Adhesives Engineering Adhesives 478.351 304.598 Gesamt H.B. Fuller $ 3.041.002 $ 2.306.043 Betriebsergebnis nach Segmenten: Amerika Klebstoffe $ 115.363 $ 91.198 EIMEA 40.060 18.821 Asien-Pazifik 17.995 14.826 Construction 32.917 (12.975) Adhesives Engineering Adhesives 48.427 16.170 Gesamt H.B. Fuller $ 254.762 $ 128.040 Bereinigtes EBITDA 2 Amerika Klebstoffe $ 172.112 $ 137.583 EIMEA 83.491 62.767 Asien-Pazifik 29.145 26.362 Construction 77.834 26.393 Adhesives Engineering Adhesives 81.463 39.090 Gesamt H.B. Fuller $ 444.045 $ 292.195 Bereinigte EBITDA-Marge 2 Amerika Klebstoffe 15,6% 15,2% EIMEA 11,3% 11,0% Asien-Pazifik 10,5% 10,0% Construction 17,4% 10,1% Adhesives Engineering Adhesives 17,0% 12,8% Gesamt H.B. Fuller 14,6% 12,7%

H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON REGULATION G In Tausend, ausgenommen die Angaben je Aktie (ungeprüft) 13 52 Wochen Wochen mit Ende mit Ende zum zum 1. 2. 1. 2. Dezember Dezember Dezember Dezember 2018 2017 2018 2017 Ertrag vor $ 42.863 $ (25.812) $ 156.726 $ 60.599 Ertragsteuer und Erträge aus Investitionen gemäß Equity-Methode Anpassungen: Kosten für 848 2.846 3.957 7.990 Akquisitionsprojekt Vertrag über 3.555 (1.705) 1.496 (3.946) Kaufoption für Tonsan Organisatorische 544 1.018 2.840 19.963 Neuausrichtung Restrukturierung und 8.094 66.486 28.566 71.917 Integration von Royal Steuerreform 305 - 305 - Andere 1.965 2.728 3.487 7.608 Bereinigter Ertrag $ 58.174 $ 45.561 $ 197.377 $ 164.131 vor Ertragsteuer und Erträge aus Investitionen gemäß Equity-Methode 3 3 Der bereinigte Gewinn vor Ertragsteuer und der bereinigte Ertrag aus Investitionen gemäß Equity-Methode sind nicht-GAAP-konforme Finanzangaben. Der bereinigte Gewinn vor Ertragsteuer und der bereinigte Ertrag aus Investitionen gemäß Equity-Methode wird definiert als Gewinn vor Ertragsteuer und Ertrag aus Investitionen gemäß Equity-Methode vor den oben angegebenen spezifischen Anpassungen. Die oben angezeigte Tabelle berücksichtigt den bereinigten Gewinn vor Ertragsteuer und den bereinigten Ertrag aus Investitionen gemäß Equity-Methode gegenüber dem Gewinn vor Ertragsteuer und dem Ertrag aus Investitionen gemäß Equity-Methode als den am besten vergleichbaren Finanzkennzahlen, wie sie in Übereinstimmung mit den GAAP-Vorgaben festgestellt und berichtet wurden. H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON REGULATION G In Tausend, ausgenommen die Angaben je Aktie (ungeprüft) 13 52 Wochen Wochen mit Ende mit Ende zum zum 1. 2. 1. 2. Dezember Dezember Dezember Dezember 2018 2017 2018 2017 Ertragsteuern $ (3.488) $ 16.691 $ 6.356 $ (9.810) Anpassungen: Kosten für (232) (952) (1.124) (2.732) Akquisitionsprojekt Organisatorische (75) (230) (4) (4.343) Neuausrichtung Restrukturierung und (2.164) (22.592) (8.215) (24.494) Integration von Royal Steuerreform (7.444) - (43.582) - Andere (177) (4.143) (2.972) (4.821) Bereinigte $ (13.580) $ (11.226) $ (49.541) $ (46.200) Ertragsteuer 4 Bereinigter Ertrag $ 58.174 $ 45.561 $ 197.377 $ 164.131 (Verlust) vor Ertragsteuer und Erträge aus Investitionen gemäß Equity-Methode Bereinigter 23,3% 24,6% 25,1% 28,1% effektiver Ertragsteuersatz 4 4 Bereinigte Ertragsteuer und bereinigter effektiver Ertragsteuersatz sind nicht-GAAP-konforme Finanzangaben. Die bereinigte Ertragsteuer wird definiert als Ertragsteuer vor der oben angegebenen spezifischen Anpassung. Der bereinigte effektive Ertragsteuersatz wird definiert als Ertragsteuer geteilt durch den bereinigten Gewinn vor Ertragsteuer und die bereinigten Erträge aus Investitionen gemäß Equity-Methode. Die oben angezeigte Tabelle berücksichtigt die bereinigte Ertragsteuer und den bereinigten effektiven Ertragsteuersatz gegenüber der Ertragsteuer als der am besten vergleichbaren Finanzkennzahl, wie sie in Übereinstimmung mit den GAAP-Vorgaben festgestellt und berichtet wurde.

H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON REGULATION G In Tausend (ungeprüft) 13 52 Wochen Wochen mit Ende mit Ende zum zum 1. 2. 1. 2. Dezember Dezember Dezember Dezember 2018 2017 2018 2017 Nettoumsatz $ 768.429 $ 678.200 $ 3.041.002 $ 2.306.043 Bruttogewinn $ 209.600 $ 168.788 $ 836.894 $ 605.070 Bruttogewinnmarge 27,3% 24,9% 27,5% 26,2% Anpassungen: Kosten für 526 1.344 2.521 4.287 Akquisitionsprojekt Organisatorische 235 442 1.533 11.452 Neuausrichtung Restrukturierung und 2.810 10.781 5.027 10.781 Integration von Royal Andere 2.407 (1.052) 2.407 (1.900) Bereinigter $ 215.578 $ 180.303 $ 848.382 $ 629.690 Bruttogewinn 5 Bereinigte 28,1% 26,6% 27,9% 27,3% Bruttogewinnmarge 5 5 Bereinigter Bruttogewinn und bereinigte Bruttogewinnmarge sind nicht-GAAP-konforme Finanzangaben. Bereinigter Bruttogewinn und bereinigte Bruttogewinnmarge werden definiert als Bruttogewinn und Bruttogewinnmarge, ausschließlich der oben angegebenen spezifischen Anpassungen. Die oben angezeigte Tabelle berücksichtigt den bereinigten Bruttogewinn und die bereinigte Bruttogewinnmarge gegenüber Bruttogewinn und Bruttogewinnmarge als den am besten vergleichbaren Finanzkennzahlen, wie sie in Übereinstimmung mit den GAAP-Vorgaben festgestellt und berichtet wurden. H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON REGULATION G In Tausend (ungeprüft) 13 52 Wochen Wochen mit Ende mit Ende zum zum 1. 2. 1. 2. Dezember Dezember Dezember Dezember 2018 2017 2018 2017 Vertriebs-, $ (139.844) $ (151.126) $ (582.132) $ (477.030) Verwaltungs- und Gemeinkosten Anpassungen: Kosten für 323 1.359 1.436 3.561 Akquisitionsprojekt Vertrag über 3.450 (1.780) 1.126 (4.233) Kaufoption für Tonsan Organisatorische 309 577 1.308 8.511 Neuausrichtung Restrukturierung und 5.114 29.957 23.370 35.387 Integration von Royal Steuerreform 305 305 Andere (442) 3.780 5.851 9.508 Bereinigte $ (130.785) $ (117.233) $ (548.736) $ (424.296) Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 6 6 Die bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten sind eine nicht-GAAP-konforme Finanzangabe. Die bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten werden definiert als Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten, ausschließlich der oben angegebenen spezifischen Anpassungen. Die oben angezeigte Tabelle berücksichtigt die bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten gegenüber den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten als am besten vergleichbarer Finanzkennzahl, wie sie in Übereinstimmung mit den GAAP-Vorgaben festgestellt und berichtet wurde.

H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON REGULATION G In Tausend (ungeprüft) Amerika Asien- Construction Engineering Nicht H.B. dem Fuller Konzern Klebstoffe EIMEA Pazifik Adhesives Adhesives Gesamt zugeordnet konsolidiert 13 Wochen mit Ende $ 30.430 $ 9.424 $ 6.939 $ 7.212 $ 15.751 $ 69.756 $ (28.411) $ 41.345 zum1. Dezember 2018 Auf H.B. Fuller entfallender Nettogewinn Anpassungen: Kosten für 794 22 10 12 10 848 (232) 616 Akquisitionsprojekt Vertrag über - - - - 3.449 3.449 106 3.555 Kaufoption für Tonsan Organisatorische 12 361 4 163 4 544 (75) 469 Neuausrichtung Restrukturierung und 1.641 3.067 401 1.532 1.284 7.925 (1.995) 5.930 Integration von Royal Steuerreform 116 77 36 38 38 305 (7.443) (7.138) Andere 2.024 142 (97) (2) (102) 1.965 (178) 1.787 Auf H.B. Fuller 35.017 13.093 7.293 8.955 20.434 84.792 (38.228) 46.564 entfallender bereinigter Nettogewinn 2 Hinzu: Zinsaufwendungen - - - - - - 27.468 27.468 Zinsertrag - - - - - - (3.005) (3.005) Ertragsteuern - - - - - - 13.580 13.580 Kosten für 4.504 5.400 1.599 3.091 2.515 17.109 - 17.109 Wertminderungen Kosten für 5.467 2.444 420 6.414 4.110 18.855 - 18.855 Abschreibungen Bereinigtes EBITDA 2 $ 44.988 $ 20.937 $ 9.312 $ 18.460 $ 27.059 $ 120.756 $ (185) $ 120.571 Amerika Asien Construction Engineering Nicht dem H.B. Konzern Fuller Klebstoffe EIMEA Pazifik Adhesives Adhesives Gesamt zugeordnet konsolidiert 52 Wochen mit Ende $ 115.363 $ 40.060 $ 17.995 $ 32.917 $ 48.427 $ 254.762 $ (83.554) $ 171.208 zum1. Dezember 2018 Auf H.B. Fuller entfallender Nettogewinn Anpassungen: Kosten für 3.674 95 45 48 95 3.957 (1.124) 2.833 Akquisitionsprojekt Vertrag über - - - - 1.126 1.126 370 1.496 Kaufoption für Tonsan Organisatorische 199 1.701 9 922 9 2.840 (4) 2.836 Neuausrichtung Restrukturierung und 8.781 7.663 1.925 5.963 4.065 28.397 (8.046) 20.351 Integration von Royal Steuerreform 116 77 36 38 38 305 (43.581) (43.276) Andere 4.422 1.712 651 786 687 8.258 (7.744) 514 Auf H.B. Fuller 132.555 51.308 20.661 40.674 54.447 299.645 (143.683) 155.962 entfallender bereinigter Nettogewinn 2 Hinzu: Zinsaufwendungen - - - - - - 110.624 110.624 Zinsertrag - - - - - - (11.774) (11.774) Ertragsteuern - - - - - - 49.541 49.541 Kosten für 17.626 22.088 6.574 11.653 9.969 67.910 - 67.910 Wertminderungen Kosten für 21.931 10.095 1.910 25.507 17.047 76.490 - 76.490 Abschreibungen Bereinigtes EBITDA 2 $ 172.112 $ 83.491 $ 29.145 $ 77.834 $ 81.463 $ 444.045 $ 4.708 $ 448.753

Hinweis: Das bereinigtes EBITDA ist eine nicht-GAAP-konforme Finanzangabe. Die oben gezeigte Tabelle berücksichtigt das auf H.B. Fuller entfallende bereinigte EBITDA für jedes Segment als am besten vergleichbare Finanzkennzahl, wie sie in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen GAAP-Vorgaben festgestellt und berichtet wurde.

H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON REGULATION G In Tausend (ungeprüft) Amerika Asien- Construction Engineering H.B. Fuller Klebstoffe EIMEA Pazifik Adhesives Adhesives Gesamt Nicht konsolidiert zugeordnet 13 Wochen mit Ende $ 17.579 $ 68 $ 5.402 $ (9.891) $ 4.504 $ 17.662 $ (24.569) $ (6.907) zum2. Dezember 2017 Auf H.B. Fuller entfallender Nettogewinn Anpassungen: Kosten für 2.760 (71) (34) (35) 83 2.703 (809) 1.894 Akquisitionsprojekt Vertrag über - - - - (1.780) (1.780) 75 (1.705) Kaufoption für Tonsan Organisatorische 130 514 35 274 66 1.019 (230) 789 Neuausrichtung Restrukturierung 10.362 10.024 621 12.283 7.448 40.738 3.155 43.893 Royal Andere 713 946 451 142 476 2.728 (4.143) (1.415) Auf H.B. Fuller 31.544 11.481 6.475 2.773 10.797 63.070 (26.521) 36.549 entfallender bereinigter Nettogewinn 2 Hinzu: Zinsaufwendungen - - - - - - 17.949 17.949 Zinsertrag - - - - - - (720) (720) Ertragsteuern - - - - - - 11.226 11.226 Kosten für 4.056 4.656 1.525 2.378 2.082 14.697 - 14.697 Wertminderungen Kosten für 3.551 1.874 461 4.238 2.990 13.114 - 13.114 Abschreibungen Bereinigtes EBITDA 2 $ 39.151 $ 18.011 $ 8.461 $ 9.389 $ 15.869 $ 90.881 $ 1.934 $ 92.815 Amerika Asien Construction Engineering H.B. Fuller Klebstoffe EIMEA Pazifik Adhesives Adhesives Gesamt Nicht konsolidiert zugeordnet 52 Wochen mit Ende $ 91.198 $ 18.821 $ 14.826 $ (12.975) $ 16.170 $ 128.040 $ (68.622) $ 59.418 zum2. Dezember 2017 Auf H.B. Fuller entfallender Nettogewinn Anpassungen: Kosten für 6.904 312 151 157 323 7.847 (2.589) 5.258 Akquisitionsprojekt Vertrag über - - - - (4.233) (4.233) 287 (3.946) Kaufoption für Tonsan Organisatorische 2.444 8.973 1.790 5.895 861 19.963 (4.343) 15.620 Neuausrichtung Restrukturierung 11.850 11.220 731 14.022 8.345 46.168 1.255 47.423 Royal Andere 2.188 2.379 1.133 711 1.197 7.608 (4.821) 2.787 Auf H.B. Fuller 114.584 41.705 18.631 7.810 22.663 205.393 (78.833) 126.560 entfallender bereinigter Nettogewinn 2 Hinzu: Zinsaufwendungen - - - - - - 42.365 42.365 Zinsertrag - - - - - - (2.886) (2.886) Ertragsteuern - - - - - - 46.200 46.200 Kosten für 14.491 15.917 5.976 7.432 6.743 50.559 - 50.559 Wertminderungen Kosten für 8.508 5.145 1.755 11.151 9.684 36.243 - 36.243 Abschreibungen Bereinigtes EBITDA 2 $ 137.583 $ 62.767 $ 26.362 $ 26.393 $ 39.090 $ 292.195 $ 6.846 $ 299.041

Hinweis: Bereinigtes EBITDA ist eine nicht-GAAP-konforme Finanzangabe. Die oben gezeigte Tabelle berücksichtigt das bereinigte EBITDA für jedes Segment gegenüber dem auf H.B. Fuller entfallenden Nettogewinn für jedes Segment als am besten vergleichbare Finanzkennzahl, wie sie in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen GAAP-Vorgaben festgestellt und berichtet wurde.

H.B. FULLER COMPANY UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN GESCHÄFTSZAHLEN NACH SEGMENTEN WACHSTUM DER NETTOUMSÄTZE (ungeprüft) 13 Wochen mit Ende zum 1. Dezember 2018 AmerikaKlebstoffe EIMEA Asien-Pazifik ConstructionAdhesives EngineeringAdhesives Gesamt HBF Preis 5,0% 4,3% 2,4% 0,2% 2,1% 3,5% Menge (4,0%) (1,5%) (3,1%) (1,0%) 15,8% (0,1%) Mix (Struktur) 2,4% 0,3% (1,1%) (2,5%) (1,1%) 0,4% Akquisition 11,8% 12,1% 1,1% 35,9% 19,8% 14,7% Währungsbereinigtes 15,2% 15,2% (0,7%) 32,6% 36,6% 18,5% Wachstum 7 F/X (5,8%) (7,9%) (4,0%) (1,0%) (4,0%) (5,2%) 9,4% 7,3% (4,7%) 31,6% 32,6% 13,3% Wachstum beim 3,4% 3,1% (1,8%) (3,3%) 16,8% 3,8% organischen Umsatz 7 52 Wochen mit Ende zum 1. Dezember 2018 AmerikaKlebstoffe EIMEA Asien-Pazifik ConstructionAdhesives EngineeringAdhesives Gesamt HBF Preis 3,8% 4,4% 1,4% 0,0% 4,8% 3,4% Menge (3,4%) (0,9%) 0,9% (0,2%) 9,2% (0,3%) Mix (Struktur) 1,4% 0,4% (0,5%) (1,0%) 0,7% 0,6% Akquisition 22,1% 24,3% 1,5% 72,4% 39,9% 28,3% Währungsbereinigtes 23,9% 28,2% 3,3% 71,2% 54,6% 32,0% Wachstum 7 F/X (2,7%) 1,7% 1,8% 0,2% 2,5% (0,1%) 21,2% 29,9% 5,1% 71,4% 57,1% 31,9% Wachstum beim 1,8% 3,9% 1,8% (1,2%) 14,7% 3,7% organischen Umsatz 7

7 Währungsbereinigtes Umsatzwachstum ist eine nicht-GAAP-konforme Finanzangabe, die definiert ist als Veränderung bei den Umsatzzahlen, die auf Preis, Menge, Mix (Struktur) und Akquisitionen zurückzuführen sind, aber ausschließlich der Veränderung beim Umsatz aufgrund von Währungsumrechnungen. Organisches Umsatzwachstum ist eine nicht-GAAP-konforme Finanzangabe, die definiert ist als währungsbereinigtes Umsatzwachstum ohne das aus Akquisitionen entstandenen Wachstum.

1 Proforma-Ergebnisse wurden zur Verfügung gestellt, um den historischen Zusammenschluss von H.B. Fuller und Royal im Hinblick auf die vergleichbaren vorherigen Berichtszeiträume, bevor die Akquisition im Oktober 2017 abgeschlossen wurde, widerspiegeln zu können. Die Proforma-Ergebnisse und die Abgleichungen mit den GAAP-konformen Ergebnissen wurden mit Datum zum 28. März 2018 auf Formular 8-K eingereicht.

