Marken eröffnet neuen Standort in Stuttgart, Deutschland

Der neue Standort ist die dritte Marken-Niederlassung in Deutschland und die elfte in Europa

Das Unternehmen Marken hat heute angekündigt, dass es im ersten Quartal 2018 eine dritte Filiale in Deutschland eröffnen wird, um den neuen Bedarf in der Region abzudecken. Die neue Niederlassung befindet sich in Stuttgart und ergänzt die bereits bestehenden deutschen Standorte in Frankfurt und Hamburg. Der Standort Stuttgart wird mehr als 600 m² an Büro- und Lagerfläche umfassen, um der gesteigerten Nachfrage und dem erhöhten Kundenvolumen in der Region nachzukommen. Gemeinsam werden die drei Zweigstellen mehr als 100 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigen und die volle Palette an Dienstleistungen, die Marken zu bieten hat, anbieten.

Die neue Stuttgarter Niederlassung wird mit Kunden und Forschungszentren Partnerschaften schließen und Arzneimittel, klinisches Studienmaterial und biologische Proben sammeln und ausliefern. Dabei werden temperaturkontrollierte Lösungen sowie ein Bereich für Verpackungskonditionierung angeboten. Die einzigartigen GMP-Depot-Dienstleistungen von Marken werden weiterhin vom Standort Frankfurt aus angeboten.

Bengt-Simon Feth, General Manager in Deutschland, sagte: "Mit der Nähe zum Flughafen Stuttgart wird Marken dazu in der Lage sein, die Vorlaufzeiten für die Auslieferung von konditionierten Verpackungen an Kunden im Süden Deutschlands zu verkürzen. Damit stärken wir unsere Beziehungen zu unseren Pharma-Kunden noch weiter und bieten mehr Flexibilität innerhalb des Marken-Netzwerks."

Viele der weltweit größten pharmazeutischen Unternehmen befinden sich in Deutschland und aufgrund der zentralen Lage ist dort auch einer der aktivsten Märkte im Bereich der klinischen Forschung in Westeuropa beheimatet. Der Versorgungs- und Logistikmarkt für Materialien, die in klinischen Studien benötigt werden, wird, ausgehend vom Jahr 2016, bis 2021 erwartungsgemäß um 7 Prozent wachsen, wobei ein Großteil des Wachstums auf der Nachfrage nach Logistikangeboten für die biopharmazeutische Forschung beruht.i

Wes Wheeler, Chief Executive Officer bei Marken, kommentierte wie folgt: "Marken wächst auch weiterhin über die Grenzen des Marktes hinaus, um der Nachfrage von Kunden aus dem Bereich der klinischen Forschung und den damit verbundenen Anforderungen an die Versorgungsketten weltweit gerecht zu werden. Unser neuer Standort in Stuttgart zeigt unser Engagement, unser Netzwerk immer weiter auszubauen, sodass wir unseren Kunden mehr Möglichkeiten und Flexibilität zur Verfügung stellen und sie dabei unterstützen können, ihre klinischen Studien erfolgreich durchzuführen."

Marken ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von UPS. Marken ist das einzige Unternehmen, das sich zu 100% der Umsetzung von patientenzentrierten Lieferketten für die Arzneimittel- und Life-Sciences-Branche widmet. Marken steht bei direkt für Patienten erbrachten Dienstleistungen und beim Transport biologischer Proben nach wie vor an der Spitze und verfügt für die Lagerung und den Vertrieb von Materialien für klinische Studien über ein erstklassiges GMP-konformes Netzwerk aus Depots und Logistikzentren an 46 Standorten auf der ganzen Welt. Die mehr als 800 Mitarbeiter von Marken betreuen jeden Monat 50.000 Arzneimittellieferungen und biologische Lieferungen aller Temperaturbereiche in über 220 Ländern. Weitere Leistungen wie die Produktion biologischer Kits, Beschaffung von Hilfsmaterial, Lagerung und Verteilung, Verifizierung von Transportrouten sowie GDP-, Richtlinien- und Konformitätsberatung runden die einzigartige Position von Marken in der Pharma- und Logistikbranche ab.

