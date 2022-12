Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung- vermisst wird eine 13-Jährigen aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einer 13-Jährigen.

Sie meldete sich bei ihren Eltern am Sonntag ab, um sich mit einer Freundin zu treffen. Am Folgetag erschien sie nicht in ihrer Schule, seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 1,8m groß

- rötlich / orangefarbene Haare

Sie ist vermutlich bekleidet mit

- einer schwarzen Jacke

- einer braunen Hose und

- schwarzen Stiefeletten

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 und -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de und in jeder Polizeidienststelle entgegen.

Ein Foto der Vermissten ist hier veröffentlicht: https://fcld.ly/64jk3k1

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell