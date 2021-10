Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Wem gehört das Fahrrad?

Schwerin (ots)

Am 13.08.2021 wurde der Polizei das abgebildete Kinderfahrrad in der Lessingstraße 26 in 19059 Schwerin gemeldet, nachdem es seit mehreren Tagen vor dem dortigen Nachbarschaftstreff stand. Wem gehört dieses Fahrrad oder wer kann Hinweise zum Besitzer geben? Hinweise nimmt die Polizei Schwerin über die bekannten Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560, persönlich und über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

