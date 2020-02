Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach Peter B. aus Schwerin

Schwerin (ots)

Wird ein Mensch, der wie in diesem Fall einer Gefahr ausgesetzt ist, als vermisst gemeldet, steuert die Polizei eine Information direkt an die Nahverkehrsbetriebe und an die Taxigenossenschaft.

Es vergingen nur Minuten, als ein aufmerksamer Busfahrer den Vermissten in seinem Bus erkannte. Die Polizei wurde informiert, die den Mann in ihre Obhut nahm und später dem Rettungsdienst übergab. Vielen Dank bei allen, für die aktive Unterstützung.

Wir bitten um Löschung aller personenbezogenen Daten zu Herrn B.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell