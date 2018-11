POL-SN: Pressemitteilung vom 29.11.2018, 04:45 Uhr, "9-jähriger Leon Schweitzer in Schwerin/Mueßer Holz vermisst" - Rücknahme der Fahndung

Schwerin (ots) - Der seit dem 28.11.2018, 16:30 Uhr, vermisste Leon Schweitzer konnte durch die an den Suchmaßnahmen beteiligten Polizeibeamten am 29.11.2018, gegen 09:45 Uhr, in Schwerin, im Bereich "Dreescher Markt", wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien werden gebeten, die Angaben zur Person und das veröffentlichte Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus dem Datenbestand zu löschen.

