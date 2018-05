POL-SN: Einladung zur Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik und Zahlen zur Verkehrsunfallentwicklung 2017 für die Polizeiinspektion Schwerin

Schwerin (ots) - Am Donnerstag, den 03.05.2018, wird der Leiter der Polizeiinspektion Schwerin, Lutz Müller und der Leiter des Kriminalkommissariats, Tom Sperling, um 12.30 Uhr die Kriminalstatistik und Verkehrsunfallentwicklung für das Jahr 2017 bekanntgeben. Interessierte Medienvertreter sind hiermit herzlich in das Dienstgebäude der Polizeiinspektion, Graf-Yorck-Str.08, eingeladen. Bitte teilen Sie per E-Mail Ihr Kommen unter pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de mit.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell