POL-SN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es auf der Kreuzung Rogahner Straße/Handelsstraße zu einem Vehrkersunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 16.00 Uhr beabsichtigte eine 21-jährige Fahrzeugführerin nach links in die Handelsstraße zu fahren. Hierbei übersah sie eine im Gegenverkehr befindliche 22-jährige Mercedesfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Frauen leicht verletzt wurden. Die Kollision der Fahrzeuge war so heftig, dass beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca.10.000 Euro geschätzt.

