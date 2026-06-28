Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzmeldung | Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Kiel (ots)

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Wellingdorf hat gegen 21:45 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Mehrere Anrufer meldeten ein Feuer in der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss.

Bei der Alarmierung war zunächst gemeldet worden, dass sich noch mehrere Personen im Gebäude befinden sollen. Diese Meldung bestätigte sich beim Eintreffen der Feuerwehr jedoch nicht. Lediglich eine Person hielt sich auf einem Balkon im 2. Obergeschoss auf. Sie wurde von der Feuerwehr betreut. Da der Balkon nicht unmittelbar vom Brand betroffen war, bestand für die Person keine akute Gefahr.

Den Einsatzkräften gelang es, den Brand innerhalb kurzer Zeit zu löschen. Durch eine gezielte Belüftung wurde anschließend der Rauch aus der betroffenen Wohnung sowie aus dem Gebäude entfernt.

Insgesamt wurden sechs Bewohner vom Rettungsdienst gesichtet. Eine Person wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Kieler Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren folgende Einsatzkräfte:

- Ost-, Haupt- und Nordwache - Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf - Rettungsdienst

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