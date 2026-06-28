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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Kiel: Hohe Temperaturen und zahlreiche parallele Einsätze

Kiel (ots)

Die Feuerwehr Kiel blickt auf einen außergewöhnlich einsatzreichen Tag zurück. Hohe Temperaturen sowie ein streifendes starkes Hitzegewitter und eine Vielzahl parallel laufender Einsätze führten zu einer intensiven Auslastung der Einsatzkräfte.

Im Verlauf des Samstages wurden insgesamt 19 Brandeinsätze und 14 Hilfeleistungseinsätze abgearbeitet. Im regulären Rettungsdienst wurden - ohne Berücksichtigung der im Rahmen der Kieler Woche zusätzlichen Einsätze- knapp 150 Einsätze verzeichnet.

Zu den besonderen Einsatzlagen zählte der Brand von Metallschrott in einem auf einem Lastkraftwagen befindlichen Container. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurden dabei auch angrenzende Container beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Ein weiterer Einsatz führte die Feuerwehr auf die Autobahn 215 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten.

In den Abend- und Nachtstunden zog ein starkes Hitzegewitter nördlich an Kiel vorbei. Während das Stadtgebiet weitgehend verschont blieb, kam es im nördlich angrenzenden Kreis Rendsburg-Eckernförde zu einer Vielzahl wetterbedingter Einsätze. Die Integrierte Regionalleitstelle Mitte, die neben der Landeshauptstadt auch für diesen Kreis zuständig ist, verzeichnete dadurch eine deutlich erhöhte Auslastung. Insgesamt mussten dort rund 90 wetterbedingte Einsätze koordiniert werden.

Rückfragen bitte an:

Landeshauptstadt Kiel
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz

Telefon: 0431 / 5905 - 0
Telefax: 0431 / 5905 - 147
Mail: amt13medienanfragen@kiel.de (kein 24/7 Monitoring)
Web: https://kiel.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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