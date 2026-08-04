Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Nach dem Kinder-HIT-Tag - Polizei und Feuerwehr überreichen Spendenscheck

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Hamburg (ots)

Hamburg-Winterhude, Bruno-Georges-Platz, Polizeipräsidium, 04.08.2026, 12:30 Uhr

Vertreter der Polizei und der Feuerwehr Hamburg haben heute einen Spendenscheck an die Kinderstiftung "Die Arche" übergeben. Beim diesjährigen Kinder-HIT-Tag konnte ein Spendenbetrag von über 6.000 Euro erzielt werden.

Mitte Juli dieses Jahres veranstalteten beide Behörden gemeinsam mit zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern erneut den beliebten Kinder-HIT-Tag auf dem Polizeigelände an der Carl-Cohn-Straße.

Durch die während der Veranstaltung gesammelten Spenden sowie den Erlös aus dem Verkauf von Speisen konnte ein erfreulich hoher Betrag in Höhe von 6.180 Euro erzielt werden. Die Spenden wurden heute in Form eines Schecks durch Polizeipräsident Falk Schnabel und den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Martin Timmler, an Annalisa Hesse von der Kinderstiftung "Die Arche" übergeben.

Annalisa Hesse, "Die Arche", Standortleiterin Billstedt: "'Die Arche Hamburg' freut sich sehr über die großzügige Spende, die durch den Kinder-HIT-Tag der Hamburger Polizei und Feuerwehr zusammengekommen ist. Viele Kinder haben nicht die Möglichkeit, in den Sommerferien in den Urlaub zu fahren, und so freuen wir uns, das Geld für tolle, abwechslungsreiche Ferienangebote für die Arche-Kinder aus den Stadtteilen Jenfeld, Billstedt und Harburg nutzen zu können. Alle drei Standorte fahren zudem jeweils auf Feriencamps, an denen insgesamt etwa 250 Kinder teilnehmen werden. Vielen herzlichen Dank."

Falk Schnabel, Polizeipräsident: "Mit unserer Spende möchten wir die wertvolle Arbeit der 'Arche Hamburg' unterstützen, die Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen neue Perspektiven eröffnet. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dazu beizutragen, dass junge Menschen in unserer Stadt die Förderung, Zuwendung und Chancen erhalten, die sie für eine selbstbestimmte Zukunft brauchen."

Martin Timmler, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Hamburg: "Die auf dem diesjährigen Kinder-HIT-Tag erzielte Spende stärkt die engagierte Arbeit der 'Arche Hamburg' und zeigt gleichzeitig, wie sehr sich die Feuerwehr Hamburg für das Gemeinwohl in unserer Stadt einsetzt. Tag für Tag stehen wir als Feuerwehr für Schutz, Hilfe und Unterstützung aller Hamburgerinnen und Hamburger ein. Es ist uns daher ein Herzensanliegen, auch bedürftige Kinder und Jugendliche zu fördern und ihnen gemeinsam mit der 'Arche' neue Chancen, Unterstützung und Hoffnung für ihren weiteren Lebensweg zu bieten."

Weiterführende Informationen zur "Arche Hamburg" sind auf der Homepage der Stiftung unter https://www.kinderprojekt-arche.de/ zu finden.

Informationen zum diesjährigen Kinder-HIT-Tag finden Sie unter: https://www.polizei.hamburg/blaulicht-begeisterung-und-ein-bisschen-bullerbue-1196992.

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