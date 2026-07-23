Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Akute Einsturzgefahr eines Gebäudes in Hamburg Altona- Feuerwehr räumt Mehrfamilienhaus

Hamburg (ots)

Hamburg- Altona, Holstenstraße, 23.07.2026, 11:00 Uhr

Am Vormittag des heutigen Donnerstages bemerkten die Bewohner eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses in Hamburg Altona Risse im Mauerwerk ihres Gebäudes. Ein vom Eigentümer beauftragter Fachmann begutachtete die Schäden und kam zu dem Schluss, dass es sich um massive, die Statik des 1894 errichteten Gebäudes betreffende Einschränkungen handelte. Er alarmierte daraufhin die Feuerwehr Hamburg. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter bestätigte die kritische Lage und veranlasste die umgehende Räumung des Gebäudes. Die Feuerwehr brachte 14 Bewohner in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Die weitere Versorgung und Betreuung der evakuierten Bewohner wurde durch das zuständige Bezirksamt vorbereitet. Das weitere Ergebnis der Begutachtung ergab, dass das Gebäude als massiv einsturzgefährdet und für unbewohnbar erklärt wurde. Gemeinsam mit Bausachverständigen des Technischen Hilfswerkes Hamburg wurden Stütz- und Sicherungsmaßnahmen im Gebäudeinneren veranlasst. Ein ebenfalls fünfgeschossiges und direkt angrenzendes Nachbargebäude musste zur Sicherheit der Bewohner ebenfalls vorübergehend geräumt werden. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung war der Einsatz noch nicht beendet. Die Sicherungsmaßnahmen der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes werden sich voraussichtlich bis in die Nacht hinziehen. Insgesamt waren bis zu diesem Zeitpunkt 20 Kräfte der Feuerwehr Hamburg und des Technischen Hilfswerkes im Einsatz.

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