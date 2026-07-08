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Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Tiefgarage in Bramfeld

Hamburg (ots)

Hamburg-Bramfeld, Stefan-Zweig-Straße, Feuer in Tiefgarage mit zwei Löschzügen, 08.07.2026, 16:26 Uhr

Mehrere Personen meldeten am späten Mittwochnachmittag über den Notruf schwarzen Rauch aus einer Tiefgarage in der Stefan-Zweig-Straße in Hamburg-Bramfeld. Die Rettungsleitstelle entsandte daraufhin zwei Löschzüge der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie mehrere Sonderfahrzeuge zur Einsatzstelle.

Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, drang bereits Rauch aus der Garagenausfahrt sowie aus mehreren Lüftungsschächten der Tiefgarage. Unter Atemschutz gelang es den Einsatzkräften, über einen angrenzenden Treppenraum zur Brandbekämpfung vorzudringen. Durch eine gleichzeitige Überdruckbelüftung verhinderte die Feuerwehr, dass Rauch in das darüberliegende, achtgeschossige Wohngebäude eindrang. Dadurch konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Wohnungen bleiben. Verletzt wurde niemand.

In der Tiefgarage brannten in vergitterten Abteilen zwei mit Kraftstoff betriebene Pkw. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte das Feuer schnell lokalisiert und gelöscht werden. Anschließend wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um den Rauch aus der Garage zu drücken.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg waren mit 50 Einsatzkräften rund eindreiviertel Stunden im Einsatz für Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Lorenz Hartmann
Telefon: 040/42851 51 51
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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