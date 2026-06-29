Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg bei zwei Bränden am Montagabend im Einsatz

Hamburg (ots)

Hamburg-Farmsen-Berne, August-Krogmann-Straße, Feuer mit zwei Löschzügen und Rettungsdiensteinsatz, 29.06.2026, 17:05 Uhr

Am späten Nachmittag gingen in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg mehrere Notrufe zu einem Brand in einem Doppelhaus im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne ein. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle in der August-Krogmann-Straße eintrafen, waren bereits eine starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Obergeschoss und aus dem Dach einer Doppelhaushälfte sichtbar. Aufgrund der Lage erhöhte der Einsatzleiter das Stichwort und forderte einen zweiten Löschzug zur Unterstützung an. Mit zwei Strahlrohren im Innenangriff und drei im Außenangriff konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und mit einer gezielten Brandbekämpfung über die Dachflächen beginnen. Mit Unterstützung der Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung der Berufsfeuerwehr wurde hierfür die Dachhaut großflächig geöffnet. Im Verlauf setzten die Einsatzkräfte für einen besseren Löscherfolg Schaummittel im Obergeschoss des Gebäudes ein. Da es sich um ein leerstehendes Gebäude handelte, wurden keine Personen angetroffen oder verletzt. Während des Einsatzes mussten jedoch zwei Einsatzkräfte durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Kliniken gebracht werden.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg war mit insgesamt 50 Einsatzkräften rund vier Stunden im Einsatz für Hamburg.

Hamburg-Sternschanze, Neuer Kamp, Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz des Rettungsdienstes, 29.06.2026, 19:02 Uhr

Knapp zwei Stunden später wurde der Rettungsleitstelle ein weiterer Brand im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Sternschanze gemeldet. Auch hier erhöhte der Einsatzleiter nach einer ersten Lagebeurteilung das Einsatzstichwort auf "Feuer mit zwei Löschzügen". Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung durch einen Trupp im Inneren des Gebäudes und bereiteten weitere Löschmaßnahmen über eine Drehleiter vor. Im vierten Obergeschoss des fünfstöckigen Mehrfamilienhauses war Küchenmobiliar in Brand geraten. Durch die gezielten Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert und das Feuer in kurzer Zeit gelöscht werden. Die Rauchausbreitung in den Dachstuhl des Gebäudes erfolgte über Schächte. Ein Feuer konnte dort nach umfangreicher Kontrolle nicht festgestellt werden. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg waren mit insgesamt 70 Einsatzkräften rund zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

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