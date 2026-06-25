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Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Bus rutscht in Graben

Hamburg (ots)

Hamburg Neuland, Neuländer Elbdeich, Technische Hilfeleistung und Großeinsatz Rettungsdienst, 25.06.2026, 08:36 Uhr

Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Verkehrsunfall am Neuländer Elbdeich gerufen. Ein Linienbus war auf einem Deich von der Fahrbahn abgekommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 18 Personen im Bus, weshalb die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg eine Technische Hilfeleitung mit einem Großeinsatz des Rettungsdienstes auslöste.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine Person lebensgefährlich erkrankt und eine weitere leicht verletzt war, die umgehend rettungsdienstlich versorgt wurden. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Fahrgäste konnten den Bus eigenständig verlassen und wurden vom Rettungsdienst Hamburg betreut. Zudem sicherte die Feuerwehr den Bus und unterstützte die Bergungsmaßnahmen zusammen mit einer Fachfirma.

Die Straße Neuländer Elbdeich war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Gegen 14:00 Uhr konnten die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Die Feuerwehr Hamburg war mit rund 60 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwillige Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst etwa fünf Stunden im Einsatz für Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Pressedienst
Sven Barten
Telefon: 040/42851 51 51
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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