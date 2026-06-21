Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Bei einem Feuer in einem Hotel in Hamburg-St. Georg wurden mehrere Menschenleben gerettet

Hamburg (ots)

Hamburg-St. Georg, Adenauerallee, Feuer mit drei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst, 21.06.2026, 00:05 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Feuer in einem Hotel gemeldet. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte machten mehrere Personen an den Fenstern auf sich aufmerksam. Aufgrund der starken Verrauchung konnten sie das Gebäude nicht mehr eigenständig verlassen. Es brannte im Keller, und das Feuer drohte auf weitere Stockwerke des Gebäudes überzugreifen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der noch im Gebäude befindlichen Personen erhöhte die Einsatzleitung das Alarmstichwort auf "Feuer mit drei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst".

Die Feuerwehr leitete umgehend eine kombinierte Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Aufgrund der Größe des Gebäudes wurden drei Einsatzabschnitte gebildet. Mehrere Trupps unter Atemschutz kontrollierten das Gebäude mehrfach. Die Brandbekämpfung erfolgte unter anderem mit mehreren Strahlrohren.

Insgesamt konnten 14 Personen durch die Feuerwehr über tragbare Leitern, die Drehleiter und den Treppenraum aus dem Gebäude gerettet werden. Der Rettungsdienst sichtete und betreute die Betroffenen. Eine Person erlitt schwere Verletzungen, 13 Personen wurden als leicht verletzt eingestuft. Mehrere Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Während des Einsatzes wurden umfangreiche Be- und Entlüftungsmaßnahmen durchgeführt. Zusätzlich kontrollierten Spezialkräfte der Feuerwehr die Umgebung auf mögliche Gefahrstoffe. Eine Drohne unterstützte die Einsatzleitung bei der Lageerkundung aus der Luft.

Nach Abschluss der Rettungs- und Löscharbeiten wurden weitere Nachkontrollen durchgeführt und die Einsatzstelle an die Polizei Hamburg übergeben.

Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg mit rund 160 Einsatzkräften etwa vier Stunden im Einsatz für Hamburg.

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