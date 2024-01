Feuerwehr Hamburg

FW-HH: 14-Jähriger durch einen Feuerwerkskörper schwer verletzt

Hamburg (ots)

Steilshoop, Medizinischer Notfall, Amputationsverletzung. 03.01.2024, 15:59 Uhr, Gropiusring.

Gestern Nachmittag kam es am Gropiusring in Steilshoop zu einem folgeschweren Unfall durch einen Feuerwerkskörper. Dieser explodierte aus bislang ungeklärten Gründen in der linken Hand eines 14-Jährigen, der sich dadurch eine Amputationsverletzung zuzog. Nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung wurde der Jugendliche in eine Hamburger Spezialklinik gebracht und dort weiterversorgt.

Im Nachgang wurden die Augenzeugen und die Familienangehörigen durch das Kriseninterventionsteam betreut.

Im Einsatz für Hamburg waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug des Rettungsdienstes sowie das Kriseninterventionsteam des Deutschen-Roten-Kreuzes.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell