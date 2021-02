Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht Feuer auf einem Balkon im 7.OG eines Mehrfamilienhauses

Hamburg

Hamburg Lurup, 24.02.2021, 15:57 Uhr, Feuer, Spreestraße

Am Mittwochnachmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung im Bereich eines Balkons im 7.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Spreestraße in Hamburg Lurup gemeldet. Der Disponent alarmierte mit dem Stichwort "Feuer" die zuständige Hamburger Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Osdorf sowie die Freiwillige Feuerwehr Lurup zu der angegebenen Adresse. Die ersten Einsatzkräfte stellten fest, dass im 7.Obergeschoss eine deutliche Rauchentwicklung vorhanden war und leiteten umgehend eine Brandbekämpfung mit jeweils einem C-Rohr über den Treppenraum und die Drehleiter ein. Um frühzeitig ausreichend Atemschutzgeräteträger vor Ort zur Verfügung zu haben, ließ der Einsatzleiter die Freiwillige Feuerwehr Eidelstedt nachalarmieren. Der vorrückende Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz stellte fest, dass auf dem Balkon abgestelltes Mobiliar sowie kleine Teile des Wohnzimmers brannten. Das Feuer konnte durch den Trupp mit einem C-Rohr zügig gelöscht werden, es mussten Teile der Fassade geöffnet werden, um letzte Brandnester zu erreichen. In dem Brandgeschoss sowie der darüber liegenden Etage mussten zur Kontrolle diverse Wohnungen durch die Feuerwehr geöffnet werden und das Gebäude wurde mittels Druckbelüfter intensiv über eine längere Zeit belüftet. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben. Bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Die Feuerwehr Hamburg war knapp zwei Stunden mit 24 Einsatzkräften im Einsatz.

