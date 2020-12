Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Autobahnmeisterei und Feuerwehr Hamburg retten Greifvogel über der A24

HamburgHamburg (ots)

Hamburg Billstedt, Tiernotfall, 28.12.2020, 11:37 Uhr, Bundesautobahn A24 FR Osten, AS Jenfeld

Am Montagmittag wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg durch Einsatzkräfte der DLRG Hamburg zu einem Tiernotfall auf die Bundesautobahn A24, Fahrtrichtung stadtauswärts zum Kreuz Hamburg-Ost, gerufen. Ein Greifvogel hing in etwa 7 Meter Höhe offenbar in einer über der Autobahn gespannten Schnur mitten über den Fahrstreifen fest. Die bereits benachrichtigte Autobahnmeisterei Stillhorn traf zeitgleich mit der DLRG ein. Da der Vogel nicht erreicht werden konnte, wurde der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wandsbek mit Löschfahrzeug und Drehleiter auf die A24 alarmiert. Durch die Polizei und Autobahnmeisterei wurden die Fahrstreifen der Autobahn kurzerhand voll gesperrt, die Drehleiter der Feuerwehr in Stellung gebracht. Feuerwehreinsatzkräfte schnitten den Greifvogel, offenbar ein Sperber, mithilfe einer Schere aus seiner Zwangslage und befreiten das Tier. Da der Vogel leichte Verletzungen an einem Flügel aufwies, wurde er in einer Tierrettungsbox zur Feuer- und Rettungswache Wandsbek mitgenommen, wo er durch das Tierheim Süderstraße abgeholt wurde. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet, die Feuerwehr Hamburg war mit 8 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

