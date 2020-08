Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Sturmtief Kirsten beschert der Feuerwehr Hamburg 30 wetterbedingte Einsätze

Hamburg (ots)

Hamburg Stadtgebiet, Zeitraum 26.08.2020 07:00 Uhr bis 17:45 Uhr, diverse Einsätze mit den Stichworten "Droht zu fallen" und "Wasser"

Im Hamburger Stadtgebiet ist es im Verlauf des heutigen Mittwochs durch das Sturmtief Kirsten zu diversen wetterbedingten Einsätzen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg gekommen. Durch die im gesamten Stadtgebiet aufgetretenen Sturmböen kam es zu Sturmschäden sowie durch lokalen Starkregen zu Überschwemmungen auf Straßen und in Gebäude eindringendes Wasser. Insgesamt sind in dem oben genannten Zeitraum 30 wetterbedingte Einsätzen mit der Schadenart "Wasser" und "Droht zu fallen" durch die Einsatzkräfte abgearbeitet worden. Dabei waren neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr auch diverse Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Besonders erwähnenswert war ein gebrochener Ast in ca. 20m Höhe in der Rothenhauschaussee in Hamburg Bergedorf. Dieser drohte auf eine Garage zu stürzen und war auch mit dem Teleskopmastfahrzeug der Technik- und Umweltwache mit insgesamt 53m Höhe aufgrund der Gegebenheiten vor Ort nicht erreichbar. Mit Hilfe der Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung sowie eines Gerätewagen Rüst konnte die Gefahrenstelle an der Bundestraße 5 beseitigt werden. Ein weiterer Ast beschäftigte die Einsatzkräfte im Bereich des Bahnhofs Lattenkamp. Dort drohten Äste aus 12m Höhe auf die Gleise zu stürzen. Der Betrieb der U1 wurde zeitweise eingestellt und die Äste mittels einer Drehleiter von der Straße aus entfernt. Im Anschluss konnte die Einsatzstelle an die Hochbahn übergeben werden und der Fahrverkehr wurde wieder aufgenommen. Gegen Abend ist nach Aussage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einer Abnahme des Windes zu rechnen.

