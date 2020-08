Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Hamburg Niendorf, 13.08.2020, 17:05 Uhr, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, Schippelsweg

Hamburg (ots)

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde am frühen Donnerstagabend gegen 17:05 Uhr ein Feuer im 7. Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus im Schippelsweg in Hamburg Niendorf gemeldet. Der zuständige Leitstellendisponent alarmierte unter dem Stichwort "Feuer Menschenleben in Gefahr" den Löschzug der Feuer- und Rettungswache Stellingen sowie zwei Freiwillige Feuerwehren. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, brannte eine Wohnung im 7.Obergeschoss eines achtgeschossigen Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung. Ersten Meldungen zufolge wurde die Mieterin in der Wohnung vermisst. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass die Mieterin die Brandwohnung vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen konnte. Im Verlauf der eingeleiteten Maßnahmen wurden 2 Personen über ein Baugerüst von einer Dachterrasse und eine weitere Person aus einer Wohnung unterhalb des Schadensobjektes gerettet und im Anschluss notfallmedizinisch versorgt. Die Brandbekämpfung erfolgte im Innenangriff mit zwei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz mit zwei C-Rohren über den Treppenraum des Gebäudes. Insgesamt wurden zehn betroffene Personen rettungsdienstlich, sowie notärztlich gesichtet. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine toxische Rauchgasinhalation in umliegende Krankenhäuser befördert. Abschließend wurde das Gebäude belüftet und dann der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Kräfte im Einsatz: ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, zwei Freiwillige Feuerwehren, ein B-Dienst, ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen, und ein diensthabender Pressesprecher. Insgesamt 40 Einsatzkräfte. Einsatzdauer insgesamt knapp zweieinhalb Stunden.

