FW-HH: Brennt Treibhaus und Schuppen an einem Reetdachhaus - Feuerwehr Hamburg verhindert ein Übergreifen der Flammen

Hamburg Neuengamme, 18.06.2020, 13:47 Uhr, Feuer 2 Löschzüge, Neuengammer Hinterdeich

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde am Donnerstagmittag gegen 13:47 Uhr über den Notruf 112 ein Feuer im Bereich eines Schuppens im Neuengammer Hinterdeich in Hamburg Neuengamme gemeldet. Mehrere Anrufer berichteten, dass sich in unmittelbarer Nähe des Schuppens ein Reetdachhaus befand und das Feuer drohte darauf überzugreifen. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde durch den Disponenten die Alarmstufe "Feuer, zwei Löschzüge" ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Treibhaus und Schuppen mit einem abgestellten PKW mit den Außenmaßen 20 mal 30m angrenzend an ein Reetdachhaus in voller Ausdehnung brannte. Ein Übergreifen der Flammen stand unmittelbar bevor. Nur dem schnellen und konsequenten Einsatz von insgesamt vier C-Rohren durch Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz ist es zu verdanken, dass hier eine Brandausbreitung auf das reetgedeckte Gebäude in letzter Minute verhindert werden konnte. Die Wasserversorgung bereitete den Einsatzkräften in der Anfangsphase Schwierigkeiten, sodass hier etliche Schlauchlängen verlegt werden mussten um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Nach ca. einer Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich längere Zeit hin. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Im Laufe des Abends wird eine Nachkontrolle des Brandortes durch die Freiwillige Feuerwehr stattfinden.

Kräfte im Einsatz: zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, 4 Freiwillige Feuerwehren, ein B-Dienst, ein Bereichsführer, ein Umweltdienst, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz, ein diensthabender Pressesprecher. Insgesamt 45 Einsatzkräfte

