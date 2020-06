Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Diensthabender Sprecher der Feuerwehr Hamburg in der 23. Kalenderwoche 2020

Hamburg (ots)

Hamburg, 01.06.2020

In der Woche vom 01.06. bis zum 07.06.2020 steht ihnen Herr Martin Schneider als Sprecher der Feuerwehr Hamburg für Auskünfte zur Verfügung. Während der Bürozeiten, von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 07:00 bis 15:00 Uhr und Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr, ist die Pressestelle der Feuerwehr Hamburg unter der Telefonnummer 040/42851 5151 erreichbar.

An gesetzlichen Feiertagen, an Wochenenden und nach 15.00 Uhr ist dieser Telefonanschluss zum Führungs- und Lagedienst in die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg umgeschaltet.

In dringenden Fällen erreichen Sie Herrn Schneider unter der Mobilfunknummer 0175 2970977.

