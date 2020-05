Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg evakuiert 350 Personen aus einem Zug nach Brand eines Elektroschaltkastens

Hamburg (ots)

Hamburg Wilhelmsburg, 20.05.2020, 18:58 Uhr, Feuer, Wilhelm-Strauß-Weg S-Bhf Wilhelmsburg

Am Mittwochabend wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Feuer in einem Elektroschaltkasten an der Bahnstrecke der S-Bahn im Wilhelm-Strauß-Weg gemeldet. Der Disponent alarmierte umgehend mit dem Stichwort "Feuer" einen Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie eine Freiwillige Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass aus bisher ungeklärter Ursache ein Elektroschaltkasten im Gleisbett brannte. Nachdem der Kasten stromlos geschaltet wurde, konnte das Feuer mit einem C-Rohr sowie einem Pulverlöscher gelöscht werden. In ca. 1km Entfernung stand ein Zug der S-Bahn mit ca. 350 Fahrgästen, welcher aufgrund des Schadens an der Elektrik nicht in den Bahnhof einfahren konnte und auf freier Strecke evakuiert werden musste. Aufgrund dieser Rückmeldung wurde ein B-Dienst, ein Großraumrettungswagen, ein Gerätewagen-Rüst sowie ein Rettungswagen alarmiert. Nach Sichtung der Personen wurden diese gruppenweise über tragbare Leitern der Feuerwehr aus dem Zug evakuiert und zu einer Sammelstelle geführt. Im Verlauf zeigte eine Person Kreislaufprobleme, wurde umgehend rettungsdienstlich versorgt und mit einem Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Die weiteren Fahrgäste wurden gesammelt und mit Bussen aus der Einsatzstelle verbracht. Nachdem der Zug vollständig evakuiert war, hat der Notfallmanager der Bahn die Einsatzstelle übernommen. Die Sperrung der Gleise blieb vorerst auf unbestimmte Zeit bestehen.

Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 30 Einsatzkräften von Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr zwei Stunden im Einsatz.

