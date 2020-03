Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht Feuer in einem Kleingartenverein

Hamburg (ots)

Hamburg Bergedorf, 26.03.2020, 18:11 Uhr, Feuer, Curslacker Neuer Deich

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 von Anrufern über eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Kleingartenvereins in Hamburg Bergedorf informiert. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin den Löschzug der Feuer- und Rettungswache Bergedorf sowie die Freiwillige Feuerwehr Bergedorf. Die ersten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass eine Gartenlaube mit den Außenmaßen 5 x 5 Meter aus bisher ungeklärter Ursache in voller Ausdehnung brannte und das Feuer bereits auf eine benachbarte Laube übergegriffen hat. Da die Wasserversorgung am Einsatzort aufgrund der weiten Wege sehr schwierig war, wurden durch den Einsatzleiter zwei weitere Freiwillige Feuerwehren nachgefordert. Eine Brandbekämpfung wurde umgehend mit zwei C-Rohren eingeleitet, eine Gartenlaube war jedoch bereits komplett abgebrannt. Bei der zweiten Laube wurden Teile der Außenhaut sowie des Daches mit Kettensägen aufgenommen, um eine gezielte Brandbekämpfung zu ermöglichen. Nach knapp zwei Stunden war das Feuer gelöscht, die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich aber längere Zeit hin. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Ursachenermittlung übergeben, im weiteren Verlauf des Abends fand eine erneute Kontrolle durch die Feuerwehr Hamburg statt.

Eingesetzte Kräfte: ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, vier Freiwillige Feuerwehren, ein Umweltdienst, ein Bereichsführer, zwei Wechselladerfahrzeuge, ein Abrollbehälter Atemschutz, eine Mulde. Insgesamt 45 Einsatzkräfte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Diekmann

Telefon: 040/42851 51 51

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell