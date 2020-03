Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Kollision zwischen Pkw und Bus des HVV - Feuerwehr Hamburg versorgt 13 Verletzte

Hamburg (ots)

Hamburg Rahlstedt, 04.03.2020, 10.34 Uhr, Technische Hilfeleistung bei Notfalleinsatz mit bis zu zehn Verletzten oder betroffenen Personen, Nordlandweg/Pusbackstraße

Am Vormittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 von Verkehrsteilnehmern ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus der Linie 24 gemeldet. Aufgrund der Vielzahl an Anrufen und unklaren Anzahl von Verletzten wurde sofort ein Großaufgebot an Rettungskräften und Einsatzfahrzeugen zur Unfallstelle alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Pkw aus bisher unbekannter Ursache im Kreuzungsbereich frontal mit dem Linienbus zusammengestoßen war. Nach Sichtung aller anwesenden Businsassen sowie des allein reisenden Pkw Fahrers durch den Leitenden Notarzt, wurden insgesamt dreizehn Verletzte Personen durch die Notfallsanitäter und Notärzte rettungsdienstlich versorgt. Zwei Patienten mit mittelschweren Verletzungen (Sichtungskategorie gelb) wurden im weiteren Verlauf notarztbegleitet mit Rettungswagen in umliegende Klinken befördert. Die übrigen elf nicht bzw. leichtverletzten Patienten (Sichtungskategorie grün) lehnten nach rettungsdienstlicher Versorgung eine Beförderung in ein Krankenhaus ab. Nach Abschluss der rettungsdienstlichen Maßnahmen durch die Feuerwehr Hamburg wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg mit einem Löschzug, zwei Freiwilligen Feuerwehren, einem weiteren Löschfahrzeug, zwei Führungsdiensten A und B, einem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, einem Leitenden Notarzt, einem Gerätewagen Rüst 2, einem Großraumrettungswagen, einem Gerätewagen MANV, einem Rettungshubschrauber, einem Notarzteinsatzfahrzeug und fünf Rettungswagen vor Ort im Einsatz.

