Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet drei Personen bei Wohnungsbrand in Billstedt

Hamburg (ots)

Hamburg Billstedt, 08.02.2020, 10:57 Uhr, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, Barckhusendamm

Am Samstagvormittag meldeten mehrere Anrufer der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Barckhusendamm in Hamburg Billstedt. Da sich auch noch Personen in dem Gebäude befinden sollten, alarmierte der Disponent unter dem Stichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" einen Löschzug der Berufsfeuerwehr, zwei Freiwillige Feuerwehren, einen B-Dienst, einen Bereichsführer, einen Pressesprecher, ein Notarzteinsatzfahrzeug und einen Rettungswagen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte am Einsatzort wurde festgestellt, dass eine Wohnung im Erdgeschoss eines 3-geschossigen Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung brannte. Mehrere Personen machten sich im 1.Obergeschoss und im Dachgeschoss bemerkbar, da ihnen der Fluchtweg über den Treppenraum durch den Brandrauch abgeschnitten war. Aufgrund der Erkundungsergebnisse wurden zwei weitere Rettungswagen angefordert. Die beiden Personen aus dem 1.Obergeschoss konnten über tragbare Leitern, die Person im Dachgeschoss musste über die Drehleiter gerettet werden. Alle Personen wurden sofort rettungsdienstlich und notärztlich versorgt und im Anschluss jeweils von einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser befördert. Im Verlauf des Einsatzes konnte die Feuerwehr Hamburg ein Kaninchen und einen Hund retten und den glücklichen Besitzern übergeben. Die Brandbekämpfung wurde mit 2 C-Rohren von jeweils einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz im Innen- und Außenangriff durchgeführt werden. Es wurden alle Wohnungen des Gebäudes kontrolliert und umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ursachenermittlung an die Polizei übergeben werden.

Die Feuerwehr Hamburg war insgesamt mit 30 Kräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz.

