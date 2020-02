Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Drei Wohnmobile brennen in voller Ausdehnung - Mehrere Gasflaschen explodieren

Hamburg (ots)

Hamburg Wilhelmsburg, 06.02.2020, 11:49 Uhr, Feuer 2 Löschzüge, Finkenrieker Hauptdeich

Donnerstagmittag gegen 12 Uhr wurde aus einer vorbeifahrenden Bahn ein brennendes Wohnmobil am Finkenrieker Hauptdeich in Hamburg Wilhelmsburg gemeldet. Durch die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde ein Löschzug bestehend aus Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Kräfte am Einsatzort eintrafen brannten 3 Wohnmobile aus bisher ungeklärter Ursache in voller Ausdehnung. Aufgrund dieser ersten Rückmeldung wurde das Einsatzstichwort erhöht und weitere Kräfte der Feuerwehr Hamburg rückten zur Unterstützung an. Die Brandbekämpfung wurde sofort mit einem B-Rohr und im weiteren Verlauf mit 2 weiteren C-Rohren von jeweils einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz eingeleitet. Die Wasserversorgung gestaltete sich vor Ort schwierig, es mussten viele Schlauchlängen verlegt werden um ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen. Im Verlauf des Einsatzes explodierten einige in den Wohnmobilen gelagerte Gasflaschen. Nach 30 Minuten war das Feuer gelöscht und die umfangreichen Nachlöscharbeiten konnten aufgenommen werden. Zur weiteren Ursachenermittlung wurde die Einsatzstelle im Anschluss der Polizei übergeben.

Eingesetzte Kräfte: Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, eine Freiwillige Feuerwehr, ein B-Dienst, ein Umweltdienst, ein Bereichsführer, ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Mulde, ein Pressesprecher. Insgesamt 40 Einsatzkräfte.

