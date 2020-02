FW-HH: Live dabei: Feuerwehr Hamburg beteiligt sich am 11.2. an bundesweitem Twitter-Gewitter der Berufsfeuerwehren

Feuerwehr Hamburg

Seit über 10 Jahren ist der 11.2. der Tag des in ganz Europa gültigen Notrufs 112. Aus diesem Anlass wird es dieses Jahr bereits zum zweiten Mal ein bundesweites Twitter-Gewitter geben, an dem sich auch die Feuerwehr Hamburg aktiv beteiligen wird. Wir werden - zusammen mit insgesamt 50 Berufsfeuerwehren und dem Deutschen Feuerwehrverband - von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr nahezu live über unseren Twitter-Kanal aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg berichten.

Der Notruf 112, der in ganz Europa kostenfrei den direkten Draht zur schnellen Hilfe im Notfall herstellt, steht dabei im Mittelpunkt des Twitter-Gewitters. Wir geben Hinweise zum richtigen Absetzen eines Notrufs und werden echte Einsätze, die aus Notrufen resultieren, verfolgen. "Auf unserem Twitter-Kanal @FeuerwehrHH wird es ordentlich "gewittern"", sagt der Leiter der Feuerwehr Hamburg, Dr. Christian Schwarz. "Wir werden in den 12 Stunden viele große und kleine Einblicke in den Alltag der Feuerwehr Hamburg twittern. Wir werden viel Werbung für den leider immer noch nicht überall bekannten und doch so überlebenswichtigen Notruf 112 machen. Zudem werden wir neben dem Einsatzgeschehen interessante Einblicke in den Alltag des Einsatzdienstes der Feuerwehr Hamburg geben. Natürlich werden wir auch über die Einstellungs- und Ausbildungsmöglichkeiten bei uns berichten. Wer bei Feuerwehr Hamburg einsteigen möchte, darf das Twitter-Gewitter nicht verpassen. Wir werden tolle Einblicke in unsere überaus spannende Arbeit bieten können" Das Twitter-Gewitter wird bei der Feuerwehr Hamburg seit über einem halben Jahr von einem Team der Pressestelle, dem Personalauswahlzentrum und der Einsatzabteilung, zu der die Rettungsleitstelle organisatorisch gehört, vorbereitet. Unter dem bundesweiten Hashtag #112live kann man am 11.2. das Einsatzgeschehen von den teilnehmenden Berufsfeuerwehren verfolgen, unter dem Hashtag #Hamburg112 werden alle Meldungen (Tweets) der Feuerwehr Hamburg an diesem Tag zusammengefasst. Der Twitter-Account der Feuerwehr Hamburg @FeuerwehrHH, der über https://twitter.com/FeuerwehrHH erreicht wird, informiert aktuell über 53.500 Follower. Aber nicht nur bei Twitter wird man vom Gewitter lesen, sehen und hören, auch bei Instagram der Feuerwehr Hamburg wird es Beiträge in den Stories geben. Ab 10 Uhr haben Medienvertreter die Möglichkeit, dem Social-Media-Team einen Blick über die Schulter zu werfen. Hierzu bitten wir um eine vorherige Terminabsprache unter folgendem Kontakt:

