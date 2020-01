FW-HH: Feuer in der Mariahilf Klinik Hamburg - Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres

Feuerwehr Hamburg

Hamburg Heimfeld, Feuer (FEU), 10.01.2020, 05:16 Uhr, Krankenhaus Mariahilf Stader Straße

Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg zum Krankenhaus Mariahilf in die Stader Straße nach Hamburg Heimfeld alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin einen Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie zwei Freiwillige Feuerwehren. Bereits auf der Anfahrt wurde durch das Krankenhauspersonal telefonisch eine Rauchentwicklung im Bereich einer Deckenlampe im ersten Obergeschoss gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten nach dem Eintreffen fest, dass ein Elektroheizgerät und Teile einer Rohrisolierung in einem Lagerraum brannten. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr Hamburg mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden. Die Entrauchung und Belüftung gestaltete sich schwierig und dauerte längere Zeit an, da die Gefahr bestand, dass sich der Rauch auf die Kinderintensivstation ausbreitet. Eine Evakuierung von Personal und Patienten war nicht erforderlich, da das Feuer durch die frühzeitige Meldung der Brandmeldeanlage schnell gelöscht werden konnte. Die Einsatzstelle wurde an die Haustechnik des Krankenhauses sowie an die Polizei zur Ursachenermittlung übergeben.

Die Feuerwehr Hamburg war mit 30 Einsatzkräften im Einsatz.

