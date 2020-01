Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Schule - Feuerwehr Hamburg verhindert Brandausbreitung

Hamburg (ots)

Hamburg Rahlstedt, Feuer (FEU), 09.01.2020, 05:15 Uhr, Brunskamp

Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung im Bereich der "Schule am Sooren" in Hamburg Rahlstedt gemeldet. Aufgrund des Meldebildes wurden der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wandsbek und die Freiwillige Feuerwehr Rahlstedt zu der Einsatzstelle alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es im 1. Obergeschoss eines zweigeschossigen Schulgebäudes, große Flammen und eine tiefschwarze Rauchsäule waren weithin sichtbar. Sofort drangen Angriffstrupps unter Atemschutz in das Gebäude vor und nahmen die Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren vor. Ein Gruppenraum in den Maßen 8 x 20 Meter, der in Vollbrand stand, wurde durch die Einsatzkräfte gelöscht. Eine Brandausbreitung auf nicht betroffene Klassenräume konnte durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr Hamburg verhindert werden. Nachdem der Brand gelöscht war, zogen sich die Nachlöscharbeiten längere Zeit hin. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige Feuerwehr, 1 Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, insgesamt 18 Einsatzkräfte

