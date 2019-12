Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Höhenretter der Feuerwehr Hamburg retten kleine Katze aus 15 Meter Höhe

Hamburg (ots)

Hamburg Jenfeld, Tiernotfall (Tier-NF), 17.12.2019, 11:36 Uhr, Glogauer Straße

Seit zwei Tagen vermisste eine Familie in Hamburg Jenfeld ihre kleine, einjährige Katze. Der 21-jährige Sohn sah das Tier schließlich im Geäst eines großen Baumes auf dem Nachbargrundstück in etwa 15 Metern Höhe. Da die kleine Katze nicht Willens war, zu seiner Familie herunter zu klettern, wurde schließlich die Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 gerufen. Auf dem Grundstück bestand keine Möglichkeit, eine Drehleiter in Stellung zu bringen und so wurden die Spezialisten der Höhenrettung alarmiert. Ein Höhenretter kletterte in den Baum. Hierbei musste er aufwändig von Ast zu Ast klettern und sich dann jeweils erneut sichern. Nur so war ein Absturz des Retters ausgeschlossen. Die Katze rührte sich nicht vom Fleck. Als der Höhenretter die Katze erreicht hatte, ließ sich diese sicher und ohne Gegenwehr greifen und in einen Sack, den der Feuerwehrmann bei sich trug, retten. Nachdem sich der Höhenretter aus dem Baum abgeseilt hatte, konnte das junge Tier seiner Familie übergeben werden. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte über zwei Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 1 SEG Höhenrettung, insgesamt 5 Einsatzkräfte

