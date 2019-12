Feuerwehr Hamburg

FW-HH: 46 wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr Hamburg durch Sturmtief Wilfried

Hamburg (ots)

Hamburg Stadtgebiet, 15.12.2019 im Zeitraum 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Technische Hilfeleistung (TH), Gegenstand droht zu fallen (DRZF)

Im Laufe des Sonntags hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg neben dem alltäglichen Einsatzaufkommen zusätzlich 46 wetterbedingte Einsätze durch das Sturmtief Wilfried im gesamten Stadtgebiet zu bewältigen. Hierunter fallen Einsätze wie gelöste oder herabgefallene Gerüstteile, herabfallende Bauteile auf Baustellen und umgestürzte Bäume. Auf einer Baustelle an der Pinneberger Chaussee im Stadtteil Hamburg-Eidelstedt drohte eine frisch gemauerte Mauer im 3.Obergeschoss umzustürzen. Diese konnte durch die Feuerwehr gesichert und an einen Verantwortlichen der Baufirma übergeben werden. Im Bereich Museumshafen Övelgönne mussten aufgrund des drohenden Hochwassers drei PKW aus dem steigenden Wasser geborgen werden. Die Fahrzeuge konnten an ihre Besitzer übergeben werden. Der Höhepunkt des Sturmtiefs mit Windspitzen der Stärke 8 lag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr.

Im Einsatz waren diverse Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren.

