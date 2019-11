Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Unfall bei Rangierarbeiten zwischen Güterzug und Kleintransporter - Feuerwehr Hamburg befreit Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug

Hamburg (ots)

Hamburg Billbrook, Technische Hilfeleistung an/mit einem Zug und Menschenleben in Gefahr (THZUGY), 15.11.2019, 05:56 Uhr, Pinkertweg

Am Freitagmorgen wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über einen Unfall zwischen einem Güterzug und einem Kleintransporter mit einer verletzten Person in einem Industriegebiet im Pinkertweg in Hamburg Billbrook informiert. Der Disponent alarmierte daraufhin umgehend einen Löschzug der Berufsfeuerwehr, eine Freiwillige Feuerwehr, einen Gerätewagen Rüst 2, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Notfallseelsorge. Unmittelbar nach Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass bei Rangierarbeiten ein mit Stahlträgern beladener Güterzug und ein Kleintransporter aus ungeklärter Ursache zusammengestoßen waren. In Folge des Unfalls war der Fahrer des Kleintransporters im Bereich der Beine eingeklemmt. Parallel zur sofortigen medizinischen Versorgung wurde die technische Rettung mit hydraulischem Rettungsgerät vorbereitet. Nachdem der Patient stabilisiert und umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden, konnte der Fahrer durch die Feuerwehr Hamburg aus seinem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Im weiteren Verlauf wurde der Fahrer notarztbegleitet mit Verletzungen der unteren Extremitäten sowie Schnittverletzungen an den Händen und im Gesicht in ein Krankenhaus befördert. Der Lokführer sowie zwei Zeugen des Unfallgeschehens wurden durch die ebenfalls anwesende Notfallseelsorge betreut. Nach Abschluss der Rettung wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ursachenermittlung an die Polizei übergeben. Es waren insgesamt 32 Einsatzkräfte vor Ort, der Einsatz dauerte insgesamt eine Stunde.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Diekmann

Telefon: 040/42851 51 51

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell