Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht Brand in einem Chinarestaurant - 2 verletzte Personen bei Löschversuchen

Hamburg (ots)

Hamburg Hoheluft-Ost, Feuer mit Menschenleben in Gefahr (FEUY), 14.11.2019, 17:35 Uhr, Löwenstraße

Am Donnerstagnachmittag wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über ein Feuer in einem Chinarestaurant in der Löwenstraße informiert. Da zu diesem Zeitpunkt ein Mitarbeiter des Restaurants immer wieder in das verqualmte Gebäude lief um selbstständig den Brand in der Küche zu bekämpfen wurde die Alarmstufe "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" ausgelöst. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, eine Freiwillige Feuerwehr, ein B-Dienst, ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug wurden zu der angegebenen Adresse alarmiert. Als die ersten Kräfte am Einsatzort eintrafen stellten sie fest, dass in der Küche des Restaurants ein Wok brannte und das Feuer bereits in den Dunstabzug geraten war. Eine männliche Person hatte sich mit Brandverletzungen an der Hand sowie einer Rauchgasinhalation selbstständig ins Freie begeben und wurde umgehend rettungsdienstlich versorgt. Im Verlauf des Einsatzes wurde ein zweiter Rettungswagen für eine weitere Person mit einer Brandverletzung sowie Rauchgasinhalation angefordert. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus befördert. Die Feuerwehr Hamburg löschte das Feuer mit einem Kleinlöschgerät und kontrollierte die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera. Da das Gebäude stark verqualmt war musste es längere Zeit belüftet werden. Nachdem das Restaurant durch den Einsatz eines Druckbelüfters rauchfrei war, wurde es der Polizei zur weiteren Ursachenermittlung übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte insgesamt eine Stunde. Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige Feuerwehr, 1 B-Dienst, 2 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, insgesamt 28 Einsatzkräfte.

