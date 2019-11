Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Vorbeifahrender LKW-Fahrer entdeckt zufällig PKW in Wassergraben - Zwei Personen versterben im Fahrzeugwrack

Hamburg (ots)

Hamburg Altenwerder, Technische Hilfeleistung im Wasser mit Menschenleben in Gefahr (THWAY), 13.11.2019, 10:38 Uhr, Am Ballinkai / Altenwerder Hauptstraße

Mittwochvormittag meldete ein am Am Ballinkai im Hamburger Stadtteil Altenwerder vorbeifahrender LKW-Fahrer einen im Wassergraben neben der Straße liegenden PKW und informierte darüber die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112. Von dem Fahrzeug ragte nur noch das Heck sowie die Hinterachse aus dem Wasser. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin einen Löschzug der Feuerwehr Hamburg, einen Gerätewagen Rüst 2, einen B-Dienst, die Spezialeinsatzgruppe Taucher, einen Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte mussten sich diese unter erschwerten Bedingungen Zugang zur Einsatzstelle schaffen, da sich der Graben ca. 5m unterhalb der Straße befand. Die Erkundung ergab, dass ein schwarzer Kombi aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in einen Wassergraben gestürzt ist. In dem PKW befand sich eine männliche, leblose Person. Diese konnte sofort durch einen Kollegen geborgen werden, der sich bereits auf der Anfahrt mit einem Überlebensanzug ausgerüstet hatte. Nachdem der PKW mit einer Seilwinde gesichert und aus dem Wasser gezogen worden war, stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich im Innenraum eine zweite männliche, leblose Person befand. Beide Personen wiesen sichere Todeszeichen auf. Die Spezialeinsatzgruppe Taucher der Feuerwehr Hamburg kontrollierten im weiteren Verlauf wasserseitig den Bereich der Einsatzstelle. Dabei konnten jedoch keine weiteren Personen aufgefunden werden. Die Leichname der beiden Personen wurden durch Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg in das Institut für Rechtsmedizin (IfR) befördert. Nach Abschluss der Bergung durch die Feuerwehr konnte die Einsatzstelle zur Ermittlung der Unfallursache sowie des Unfallzeitpunktes an die Polizei übergeben werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Diekmann

Telefon: 040/42851 51 51

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell