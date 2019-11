Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Hamburger Feuerkasse und Feuerwehr Hamburg starten Kinderfinder-Kampagne

Hamburg (ots)

Hamburg, Feuerwehr-Informations-Zentrum FIZ, Feuer- und Rettungswache Berliner Tor, 13.11.2019, 13:00 Uhr

Heute wurden 40.000 Kinderfinder dem Feuerwehr-Informations-Zentrum FIZ der Feuerwehr Hamburg übergeben und somit der Startschuss für eine hamburgweite Kampagne gegeben. Innensenator Andy Grote und Oberbranddirektor Dr. Christian Schwarz erhielten vom Landesdirektor der Hamburger Feuerkasse Stephan Lintzen und dem Abteilungsleiter Schadenverhütung Mirco Schneider die leuchtgelben Aufkleber, die an jeder Hamburger Kinderzimmertür angebracht werden können. Bei einem Brand erleichtern diese Aufkleber unseren Einsatzkräften das Auffinden von Kinderzimmern und darin befindlichen Kindern. Eine schnellere Rettung aus Lebensgefahr wird so ermöglicht. Die Kinderfinder können kostenlos z.B. an der Hauswache der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor, Westphalensweg 1, 20099 Hamburg abgeholt werden.

Bitte beachten Sie die angefügte gemeinsame Pressemitteilung der Hamburger Feuerkasse und Feuerwehr Hamburg für weitere Informationen.

