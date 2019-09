Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer im Untergeschoss des Kinderkrankenhauses Altona - Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres

Hamburg (ots)

Hamburg Ottensen, Feuer (FEU), 18.09.2019, 20:03 Uhr, Bleickenallee

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Hamburg zum Kinderkrankenhaus Altona alarmiert. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Als die Kräfte des Löschzuges der Feuer- und Rettungswache Altona eintrafen, gab es eine leichte Rauchentwicklung und einen Brandgeruch innerhalb des Gebäudes im Erdgeschoss. Die Erkundung ergab ein Feuer im ersten Untergeschoss des Krankenhauses. Sofort erhöhte der Zugführer die Alarmstufe auf "Feuer" und forderte weitere Kräfte nach. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz drang mit einem C-Rohr in das Untergeschoss vor und löschte das Feuer. Hier hatten Matratzen und Holzmobiliar gebrannt. Dichter Brandrauch hatte sich weitläufig im Kellerbereich ausgebreitet. Da das Feuer schnell gelöscht worden war, der Brandrauch sich nur im Untergeschoss ausgebreitet hatte, entschieden der Einsatzleiter der Feuerwehr Hamburg zusammen mit dem Leitenden Notarzt und dem Klinikverantwortlichen, dass eine Evakuierung des Krankenhauses nicht notwendig war. Die Belüftung und Entrauchung des Kellerbereiches dauerte über eine Stunde an. An diesem Einsatz wird wieder einmal deutlich, wie wichtig eine funktionierende Brandmeldeanlage ist. In diesem Fall wurde die Feuerwehr Hamburg so frühzeitig alarmiert, dass die Brandgefahren durch unsere Einsatzkräfte schnell beseitigt werden konnte. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte insgesamt 2 Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 2 Löschzüge der Berufsfeuerwehr, 2 Freiwillige Feuerwehren, 1 Führungsdienst (B-Dienst), 1 Umweltdienst, 1 Rettungswagen, 1 Leitender Notarzt, 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, insgesamt 42 Einsatzkräfte

