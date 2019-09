Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Junge Frau durch Feuerwehr Hamburg aus Binnenalster gerettet

Hamburg (ots)

Hamburg Altstadt, 31.08.2019, 19.29 Uhr, Technische Hilfeleistung mit Menschenrettung aus Gewässer (THWAY) Jungfernstieg - Anleger 3

Passanten meldeten der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg am gestrigen Abend über den Notruf 112, dass eine junge Frau mit körperlicher Beeinträchtigung aus bisher unbekannter Ursache am Anleger Jungfernstieg in die Binnenalster gefallen sei. Daraufhin alarmierten die Beamten sofort einen Löschzug, einen Führungsdienst B, einen Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Spezialeinsatzgruppe-Tauchen der Feuerwehr Hamburg, zwei Kleinboote sowie den Einsatzzug-Wasserrettung der DLRG Hamburg mit Kleinboot und Such-Sonar zur Einsatzstelle. Noch bevor sämtliche alarmierten Rettungskräfte den Einsatzort erreichten, gelang es der Besatzung des ersteintreffenden Löschfahrzeuges der Feuer- und Rettungswache Innenstadt die Frau durch einen Beamten im Überlebensanzug, mit Rettungsring und Rettungsleine, im Wasser zu sichern und mit Unterstützung der Kollegen sicher an Land bringen. Nach rettungsdienstlicher Versorgung durch Notfallsanitäter konnte die etwa fünfundzwanzigjährige Dame kurze Zeit später unverletzt in die Obhut der anwesenden Mutter übergeben werden. Insgesamt waren rund 35 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und DLRG im Einsatz.

