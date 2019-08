Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Danke für 42 Jahre Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr: Senat ehrt Landesbereichsführer André Wronski

Hamburg (ots)

Hamburg,20.08.2019

Pressemitteilung - Einladung an die Medien - TERMIN MORGEN

Mit einem Empfang im Rathaus verabschiedet der Senat den ehemaligen Landesbereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg in den Ruhestand

Nachdem André Wronski bereits Ende Juli, nach 42 Dienstjahren in der Freiwilligen Feuerwehr und fast zehn Jahren in der Funktion als Landesbereichsführer, seine Amtsgeschäfte an den kürzlich gewählten Nachfolger Harald Burghart übergeben hat, würdigt der Senat sein unermüdliches Engagement im ehrenamtlichen Dienst der Freien und Hansestadt im Rahmen einer Feierstunde. In Anwesenheit des Amtsleiters der Feuerwehr Hamburg, Oberbranddirektor Dr. Christian Schwarz, sowie geladenen Gästen wird Innensenator Andy Grote ein Grußwort sprechen und André Wronski für seinen langjährigen Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr danken. Der Empfang findet statt am

Mittwoch, 21. August 2019, 18.00 Uhr, im Kaisersaal des Rathauses

Hierzu laden wir Medienvertreter herzlich ein. Interviews sind auf Nachfrage vor oder nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung möglich. Bitte melden Sie sich zu dem Termin an und bestellen Sie einen Tagesausweis unter der Rufnummer 42831 -2241/ -2244. Dieser muss rechtzeitig vor dem Termin im Rathaus an der Information abgeholt werden.

