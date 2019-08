Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer im Dach - Feuerwehr Hamburg verhindert Brandausbreitung auf gesamtes Wohngebäude

Hamburg (ots)

Hamburg Lohbrügge, Feuer zwei Löschzüge (FEU2), 12.08.2019, 17:52 Uhr, Lütt Heesen

Am Montagabend wurden der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 Feuer und Rauch im Dach eines Einfamilienhauses in der Straße Lütt Heesen im Hamburger Stadtteil Lohbrügge gemeldet. Auf Grund der Vielzahl der Anrufe wurde durch die Rettungsleitstelle sofort die Alarmstufe "Feuer 2" ausgelöst. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich und Flammen auf der Rückseite des Gebäudes im Bereich einer Dach-Loggia sichtbar. Die Bewohner, ein Mann und eine Frau, hatten sich und einen Hund bereits aus dem Haus und Gefahrenbereich begeben und wurden von Einsatzkräften vor Ort betreut. Sofort wurde die Brandbekämpfung von Trupps unter Atemschutz im Innenangriff mit einem C-Rohr vorgenommen. Ein weiteres C-Rohr wurde im Außenangriff auf der Gebäuderückseite in Stellung gebracht. Nur durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung in das gesamte Wohngebäude rechtzeitig verhindert werden. Mit Hilfe von Steckleitern, die von der Loggia aus eingesetzt wurden, konnte das Dach aufgenommen werden, um Brandherde mit Wärmebildkameras zu lokalisieren. Diese konnten anschließend gezielt abgelöscht werden. Nach einer Stunde konnte die Rückmeldung "Feuer aus" gegeben werden. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte insgesamt 2 Stunden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: 2 Löschzüge der Berufsfeuerwehr, 3 Freiwillige Feuerwehren, 2 Führungsdienste (B-Dienst, Bereichsführer FF), 1 Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, 1 Pressesprecher, insgesamt 40 Einsatzkräfte

