FW-HH: Rauchentwicklung eines brennenden PKW gefährdet Menschen in mehrgeschossigem Wohngebäude in Hamburg Altona

Hamburg (ots)

Hamburg Altona-Altstadt, Feuer mit Menschenleben in Gefahr (FEUY), 06.08.2019, 02:13 Uhr, Trommelstraße

In der Nacht zu Dienstag wurde die Feuerwehr Hamburg in die Altonaer Altstadt gerufen. In einer Garage in der Trommelstraße solle ein Fahrzeug brennen. Durch die Rettungsleitstelle wurde ein Löschzug der Berufsfeuerwehr zu der angegebenen Adresse alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, brannte ein PKW unter dem Vordach eines mehrgeschossigen Wohnhauses. Tiefschwarzer Brandrauch hatte sich bereits ausgebreitet und zog durch mehrere offenstehende Fenster in Wohnungen des Wohnhauses. Mehrere Menschen waren in akuter Gefahr. Der Zugführer erhöhte sofort die Alarmstufe auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" und forderte weitere Einsatzkräfte nach. Mehrere Trupps drangen in das Wohngebäude vor, um Menschen aus den Gefahrenbereichen in Sicherheit zu bringen. Die Brandbekämpfung wurde durch Einsatzkräfte unter Atemschutz mit einem C-Rohr durchgeführt. Mithilfe von Messgeräten, die auf Kohlenmonoxid ansprechen, wurden diverse Wohnungen kontrolliert. 2 Personen wurden zeitweise in einem Rettungswagen der Feuerwehr versorgt, verblieben aber auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle. Insgesamt wurden 50 Menschen durch Notarzt und Notfallsanitäter der Feuerwehr Hamburg gesichtet. Nachdem der Brand gelöscht war, wurden die betroffenen Wohnungen gelüftet. Sämtliche CO-Messungen waren abschließend unterhalb von Warnschwellen. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte insgesamt eineinhalb Stunden.

Eingesetzte Kräfte: 1 Löschzug der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige Feuerwehr, 1 Führungsdienst (B-Dienst), 1 Umweltdienst, 1 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, insgesamt 32 Einsatzkräfte

